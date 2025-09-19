Publicidad
Y ahora Sonsoles
Fernando Esteso se sincera sobre su separación: “Viví mi divorcio como un fracaso”
El actor y humorista repasa en su casa de Valencia momentos claves de su vida: la infancia, su carrera, la separación y una etapa marcada por la adicción.
Fernando Esteso abre las puertas de su hogar para hablar de su trayectoria y confiesa cómo la separación de la madre de sus hijos marcó un antes y un después en su vida personal.
El cómico, referente del cine de los 70 y 80, recuerda su infancia, reflexiona sobre el amor y reconoce haber atravesado una etapa oscura ligada a las drogas.