Alta tensión entre Afra Blanco y Elisa Beni por la postura del Gobierno ante Israel: "¿Entonces la bandera de Ucrania se podía usar y la de Palestina no?"

La activista Afra Blanca ha mantenido un acalorado debate con la periodista Elisa Beni por la postura que está tomando el Gobierno ante Israel en el conflicto con Palestina. "A Sánchez le interesa ahora unir a todas las huestes que tiene a su izquierda con el garrote genocida en Palestina", afirmaba Beni.

Rifirrafe Elisa Beni y Afra Blanco.

Espejo Público
Publicado:

La Comunidad de Madrid ha querido aclarar su posición tras las informaciones que aseguraban que en los colegios madrileños se habían prohibido las banderas palestinas y el apoyo a Gaza. La Comunidad asegura en un comunicado que no es cierto que hayan prohibido que se pongan banderas en los colegios. "No hay política ni adoctrinamiento político en las aulas", afirman.

Un debate que ha llegado a la mesa de Espejo Público. a activista Afra Blanco aseguraba que "quien provoca las aulas es la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso con sus recortes". "Que tú estés queriendo decir que no estás limitando la libertad de cátedra cuando precisamente tienes un régimen sancionador en un reglamento, todavía borrador para las universidades públicas, que te pide 15.000 'pavetes' por pancarta", afirmaba.

La periodista Elisa Beni respondía a Afra manteniendo que "lo que no puedes es usar y sacar el garrote de 'genocidio' y hacer que dentro del sector de Sánchez salgan todas las voces siguiendo esa tesis". "La bandera palestina entra dentro del garrote genocidio", afirma. "¿Entonces la bandera de Ucrania se podía usar y la de Palestina no?", se preguntaba Afra.

"El problema de Ucrania nos afecta directamente y no le estamos prestando atención"

Sostiene Beni que el problema de Ucrania nos afecta directamente y "no le estamos prestando ninguna atención, ni si quiera a la entrada de drones rusos". Un tema que considera la periodista que ha sido acallado por la causa de Palestina. "A Sánchez le interesa ahora unir a todas las huestes que tiene a su izquierda con el garrote genocida en Palestina. La voluntad del pueblo no la expresaron los manifestantes porque el pueblo está representado en los parlamentos, el comité de la ONU tiene mucha discusión pero la corte penal internacional habla de crimen contra la humanidad y crímenes de guerra", añadía Beni.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

