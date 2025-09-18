Una tienda de Vigo regala cada día una camiseta en apoyo a Palestina: "es nuestra manera de aportar, todo ayuda"

Tenemos que empezar nombrándoles aunque probablemente sea lo que menos les gusta de todo el revuelo que han montado con su iniciativa. Juan Torres y Mariana Molina son los dos autónomos que hay detrás de Lume, un pequeño comercio de Vigo dedicado, entre otras cosas, al corte y confección, a la estampación y al bordado para marcas, sobre todo, locales.

Juan nos explica en qué consiste su iniciativa pero sin querer ser protagonista. La idea, nos asegura, es remover conciencias y ayudar en la medida de sus posibilidades, a las víctimas del terrible genocidio que está sufriendo la población palestina. “Queremos hacer lo que podemos, lo que está en nuestras manos, por poco que sea siempre ayuda”, explica.

Camisetas reutilizadas empleando mezclas

Por ello han decidido regalar cada día una camiseta con un mensaje de apoyo a Palestina. “Estas camisetas son recicladas que teníamos acumuladas en el taller, algunas tienen pequeñas manchas o alguna tara, muestras de proveedores o excedentes de producciones”. Así lo han explicado a través de un post en sus redes sociales. “La tinta la hemos sacado mezclando colores que hace tiempo no nos piden, o con tintas que no usamos de viejas producciones”, continúan.

A la hora de cierre se ponen manos a la obra y dan forma a la última -y más emotiva- creación del día. Una camiseta que acaba colgada en la verja a la espera de que cualquiera que pase por la calle y lo desee se la lleve a casa. Tan solo piden una cosa: “Llévala si la vas a usar”.

”Que el silencio no nos haga cómplices”

De eso se trata, de que se vea, de que sirva para mostrar el apoyo a las víctimas de esta masacre y para hacer sentir el rechazo de buena parte de la sociedad a lo que está ocurriendo. “Que el silencio no nos haga cómplices”, reza la pancarta que acompaña cada día a la camiseta. “La verdad es que está volando. A veces pasamos por delante del local una hora después y ya no está”, nos cuenta Javier.

Es la más visible de sus iniciativas pero no es la única. Quieren, estos pequeños autónomos, hacer hincapié en que también tienen a disposición de quien las quiera, camisetas de apoyo durante su horario de apertura.

“En este caso son camisetas que se pueden llevar aportando la voluntad, cada uno lo que considere, lo que pueda según sus circunstancias”. Todo lo recaudado lo entregan directamente a Pontevedra con Palestina. “Ellos son los que realmente están haciendo una gran labor. Están en contacto directo con familias palestinas y a esas familias les hacen llegar la ayuda”. Por ello Javier y Mariana rechazan el protagonismo y quieren destacar la labor que hay detrás de esta asociación. De ésta y de todas las que se están volcando con la situación.

Parece que la venta solidaria de estas prendas está cogiendo impulso y ya se están planteando hacer una nueva remesa. Mientras continuarán dejando la camisera diaria de manera gratuita. Dice Javier que con esto: “No podemos cambiar el mundo, pero algo tenemos que hacer”. O quizá sí. Siempre tiene que haber un primer paso.

