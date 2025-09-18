Imperdible
"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron
La invitada no cabía en sí misma de los nervios que le ha producido el experimento del equipo de ciencia.
Con su carisma y su voz inconfundible, Luz Casal ha brillado en El Hormiguero. La cantante ha hablado de su vida, su música y ha demostrado por qué sigue siendo una de las grandes figuras de nuestro panorama musical.
Antes de despedir a la artista, Pablo Motos ha dado entrada a Marron, que ha llevado al presentador y a la invitada fuera para llevar a cabo un experimento a lo grande jugándose su propia integridad física.
"¿Tenéis ambulancia?", ha preguntado la propia Luz, asombrada al ver que iban a tirar una escalera gigante sobre sus cabezas. ¡No te lo puedes perder!
