"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron

La invitada no cabía en sí misma de los nervios que le ha producido el experimento del equipo de ciencia.

"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron

Con su carisma y su voz inconfundible, Luz Casal ha brillado en El Hormiguero. La cantante ha hablado de su vida, su música y ha demostrado por qué sigue siendo una de las grandes figuras de nuestro panorama musical.

Antes de despedir a la artista, Pablo Motos ha dado entrada a Marron, que ha llevado al presentador y a la invitada fuera para llevar a cabo un experimento a lo grande jugándose su propia integridad física.

"¿Tenéis ambulancia?", ha preguntado la propia Luz, asombrada al ver que iban a tirar una escalera gigante sobre sus cabezas. ¡No te lo puedes perder!

El concursante madrileño, empatado a 21 aciertos y un fallo con Rosa, ha preferido plantarse y no arriesgar, pero ha comprobado que se sabía una letra más.

La invitada la tenía en la punta de la lengua desde el principio, aunque no ha sido hasta después del segundo fragmento cuando la ha recordado. ¡Y se ha desmelenado!

