"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron

Con su carisma y su voz inconfundible, Luz Casal ha brillado en El Hormiguero. La cantante ha hablado de su vida, su música y ha demostrado por qué sigue siendo una de las grandes figuras de nuestro panorama musical.

Antes de despedir a la artista, Pablo Motos ha dado entrada a Marron, que ha llevado al presentador y a la invitada fuera para llevar a cabo un experimento a lo grande jugándose su propia integridad física.

"¿Tenéis ambulancia?", ha preguntado la propia Luz, asombrada al ver que iban a tirar una escalera gigante sobre sus cabezas. ¡No te lo puedes perder!