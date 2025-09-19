Charo, la jubilada que defiende el derecho a pensiones altas: "Lo que pido es vivir un presente digno, he trabajado para eso"

El debate las pensiones siempre genera muchísima polémica, como es el caso de Charo. Ella cobra 1.400 euros por viudedad y 900 euros de pensión por jubilación, donde le han reducido 200 euros por cobrar la viudedad a sus 79 años. Charo reivindica que "si mi marido estuviese vivo cobraría su sueldo completo, ¿por qué yo no?".

Las redes sociales se han llenado de comentarios indignados con Charo y también de personas que defiende el derecho a pensiones altas. Algunos consideran que Charo vive fuera de la realidad. Pero hay más que han enriquecido el debate. Como por ejemplo otro comentario que pone en valor la necesidad de esa pensión de viudedad, por la circunstancia de mujeres que trabajan en casa.

"Yo no vengo a ser la Doris Day ni la Marilyn Monroe. Pongo mi imagen para defender un colectivo muy vulnerable"

Hablamos con Charo

Charo no tiene pelos en la lengua: "Yo no vengo a ser la Doris Day ni la Marilyn Monroe. Pongo mi imagen para defender un colectivo muy vulnerable". Esta pensionista de 79 años habla así de claro: "Los jóvenes tenéis futuro, pero yo no tengo futuro, solo presente. Y lo que pido es poder vivir un presente digno, que he trabajado para eso". Además, Charo remarca que ella no puede "estar pensando en si llega el invierno y puedo encender la calefacción o no". Eso sí, también matiza en lo que se refiere a los jóvenes: "Lo que no se puede es estar haciendo un enfrentamiento generacional. Yo os pregunto, si cuándo os vais a jubilar os dicen 'os vamos a pagar el 40% de lo que habéis cotizado', no me digáis que aplaudís".

"Si cuándo os vais a jubilar os dicen 'os vamos a pagar el 40% de lo que habéis cotizado', no me digáis que aplaudís"

Hacemos las cuentas con Charo

En el plató de Espejo Público hemos querido hacer las cuentas con Charo. Ella ingresa 800 euros de su pensión, más 1400 de la de viudedad. Que serías unos 2.200 euros en total. Y a esto hay que sumar todos estos gastos... En suministros 300 euros, 110 euros en la comunidad. Unos 1000 euros en comida, productos de limpieza, aseo... Más ropa y gastos varios, otros 100 euros. Es decir, en gastos se irían unos 1510 euros. Y todo teniendo en cuenta que Charo es propietaria de su vivienda y no tiene gastos ni de hipoteca ni de alquiler. Si no, sería imposible que cuadraran las cuentas.

