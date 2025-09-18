Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España vuelve a liderar el ranking FIFA once años después

La selección española de fútbol figura en el primer puesto del ranking FIFA, una posición que no ocupaba desde junio de 2014. Francia es segunda y Argentina, tercera.

Lamine Yamal e Nico Williams bailan tras el gol del segundo

Lamine Yamal e Nico Williams bailan tras el gol del segundoGetty Images

La España de Luis de la Fuente, actual campeona de Europa, ya es la mejor selección del mundo, siempre según el ranking FIFA. La selección española, cuya última derrota fue ante Colombia en un amistoso en marzo de 2024, acumula 17 victorias y cinco empates en sus últimos 22 partidos, desde aquel duelo en Wembley ante la selección cafetera. El combinado nacional regresa al primer puesto del ranking FIFA, una plaza que ocupó por última vez en junio de 2014, cuando llegaba a Brasil como doble campeona de Europa (2008 y 2012) y campeona del mundo (2010).

España lidera el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina (1870.32), en primer lugar desde abril de 2023 y ahora en tercera posición.

Inglaterra es cuarta en el ranking FIFA con 1820.44 puntos, justo por delante de Portugal (1779.55 puntos). La Brasil de Ancelotti pierde un puesto y es sexta en el ranking FIFA, por delante de Países Bajos, Bélgica, Croacia e Italia.

Alemania sale por primera vez del 'top-10', desde octubre de 2024, y es duodécima tras perder tres posiciones. Marruecos asciende un puesto y es undécima en el ranking FIFA tras haber ganado ocho de los nueve encuentros que ha jugado desde la última clasificación de julio.

Para la tabla publicada este jueves, la FIFA ha tenido en cuenta 200 partidos internacionales de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene, en la que España lidera su grupo tras la victoria sobre Bulgaria (0-3) y la goleada a Turquía (0-6). Sus próximos partidos serán en casa contra Georgia y Bulgaria el mes que viene.

De las 48 selecciones que participarán en el Mundial tienen ya segura su plaza las tres anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos; Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea y Japón (AFC); Marruecos y Túnez (CAF); Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay (CONMEBOL) y Nueva Zelanda (OFC).

Ranking FIFA

1. España 1875.37 Puntos

2. Francia 1870.92

3. Argentina 1870.32

4. Inglaterra 1820.44

5. Portugal 1779.55

6. Brasil 1761.6

7. Países Bajos 1754.17

8. Bélgica 1739.54

9. Croacia 1714.2

10. Italia 1710.06.

España vuelve a liderar el ranking FIFA once años después

