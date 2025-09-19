Antena 3 LogoAntena3
Negociaciones PSOE-JUNTS

La legislatura solo puede continuar de una manera, según Joan Guirado: "Con respiración asistida"

La fallida negociación entre el expresidente Zapatero y Puigdemont ha hecho temblar los pilares en los que se apoya este Gobierno y pone en seria duda su continuidad. El periodista Joan Guirado

Joan Guirado

Andrés Pantoja
Publicado:

El 'no' rotundo a los Presupuestos Generales del Estado que ha dado Junts per Catalunya al PSOE en las últimas conversaciones ha generado cantidad de análisis sobre sus consecuencias inmediatas en el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont han encabezado las respectivas delegaciones del Partido Socialista y de Junts per Catalunya que se han sentado a negociar en Bruselas, Bélgica. Sobre la mesa los Presupuestos Generales que el Ejecutivo quiere sacar adelante. EL resultado de las conversaciones no ha sido el deseado por el Gobierno.

Jugar al despiste

Joan Guirado, periodista de ABC, ponía de manifiesto el secretismo con el que se ha llevado la localización del encuentro. De hecho Guirado aseguraba que tanto a él como a otros compañeros se les habría informado que la reunión se celebraría en Suiza, sin embargo ayer por la tarde varios testigos vieron al expresidente español coger un vuelo con destino a Madrid, desde la capital belga: "Nos llevaban tratando de confundir todo el puñetero día".

La misma mañana del jueves fueron dos ministros, Ángel Víctor Torres - Política Territorial - y María Jesús Montero - Hacienda -, quienes confirmarían que se trataría el tema de los Presupuestos Generales del Estado, confirmando así lo que era un secreto a voces: la reunión iba a suceder.

PGE: "Game Over"

El periodista informaba que, a parte de la negativa de Junts a prestar su apoyo a los Presupuestos, el PSOE se habría encontrado con otro muro a la hora de abordar el aumento del techo de gasto: "La primera pantalla de los Presupuestos va a estar ya en 'Game Over'. (…) A menos que María Jesús Montero mañana diga: 'vale, os pago todo lo que os debo'. Que es mucho dinero, pero que asumen unos y otros que no va a poder ser así".

¿Legislatura enferma?

Joan atribuye una intención de mantener su apoyo al Gobierno, pero lo justo y suficiente para llevar a término la legislatura, dentro de dos años. Los ecos de un posible adelanto electoral han vuelto a resonar y es que el periodista comparaba la situación presente del Ejecutivo con la de un enfermo terminal que tan solo se aferra a la vida por un hilo: "Hasta el final del mandato con respiración asistida".

Según el periodista los temas como la cooficialidad del catalán en Europa y otros asuntos que batallan no serían los que importarían realmente a los independentistas, que condicionarían sus 'síes' al Gobierno prácticamente en exclusiva a la Ley de Amnistía, ahora en manos del Tribunal Constitucional.

