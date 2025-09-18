El Hormiguero
"Que no se queje es un puntazo": la clave de Luz Casal para mantener una relación de pareja duradera
La artista ha cerrado por todo lo alto la semana de El Hormiguero presentándonos su último disco y recordando algunos de los momentos más importantes de su vida.
El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de una de las artistas más queridas de nuestro país. Luz Casal ha vuelto al programa para presentarnos su último disco, en el que ha colaborado con artistas internacionales.
Durante la entrevista, Luz Casal ha confesado que desde muy joven intentó buscar a su media naranja y, por suerte, lo ha conseguido. Para ella es muy importante tener a una persona que es 'hogar' después de la soledad de cada concierto.
Tanto Luz como Pablo Motos coinciden que viajar es una buena forma de comprobar si tu pareja es la correcta, ya que ahí se descubren muchas manías. "Que no se queje es un puntazo", ha bromeado la artista. ¡Escucha todo lo que han comentado sobre este tema dándole al play al vídeo de arriba!
