Fernando Esteso: "Estamos siendo el hazme reír del mundo, por no decir el hazme llorar"

Fernando Esteso ha recibido a Sonsoles Ónega en su casa de Valencia. Un encuentro muy especial donde ha habido tiempo para charlar de toda su trayectoria, viajar al pasado, pero también cuestionar el presente.

"Hay generaciones que han descubierto el sexo contrario con una sonrisa" ha defendido respecto a las críticas de las películas de la época del destape. Algo que Emma Ozores, desde plató ha querido apoyar: "¿Qué era? Una mujer en braga y sujetador".

Cuando Sonsoles Ónega ha preguntado al respetado director de cine si alguna de dichas películas se podría rodar a día de hoy: "Está hecha ya".

"Pena" es lo que le produce la ola de revisionismo del arte "¿Cómo es posible que vayamos a negar todo lo hecho? Lo niegan los que no han hecho nada", termina.

Sobre la libertad de creación, Fernando Esteso ha defendido que "Estamos siendo el hazme reír del mundo, por no decir el hazme llorar".

Por si fuera poco, Fernando Esteso considera sus películas de culto porque se enseñan para demostrar cómo en tres semanas y poco presupuesto se puede hacer una película que sea "un éxito de tantos millones".