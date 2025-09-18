“Mi padre es el okupa de mi casa, ha falsificado la firma de mi madre"

Rocío denuncia que hace más de tres años heredó la casa de su madre tras que esta falleciera. A partir de ese momento, comenzaron los problemas por la herencia. Ella asegura que su padre no ejerció como tal.

Ante la desesperación, Rocío ha presentado una denuncia contra su padre y ha ganado. Aunque él ha recurrido: "Esto es una auténtica pesadilla porque ves que no puedes entrar en tu casa", señala Rocío tras que su padre cambiase la cerradura.

"Lo único que hace es mentir a todo el mundo" señala una hija enfadada dejando claro que en algún momento "falsificó la firma de mi madre", añadiendo que "tengo dos pares de narices para llegar a donde he llegado hoy".

¿Hasta cuándo durará esta batalla familiar?