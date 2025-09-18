César Gonzalo avisa de que "el otoño llega de golpe": "En solo 3 días pasaremos del calor de agosto, al frío de finales de octubre"

De golpe en solo 3 días llegará y sentiremos al otoño. El próximo lunes, incluso durante el domingo muchos se preguntarán ¿Dónde guardé la chaqueta? Por que vamos a vivir un cambio radical. Especialmente en el norte donde podrán perder hasta casi 20ºC hoy al lunes.

De agosto a octubre

En Vitoria pasarán de 36º hoy a solo 17º el lunes. En el caso de León pasarán de los 32º a los 16º. La bajada llegará más matizada el centro de los 35 ºC previstos en Madrid, el lunes los termómetros marcarán unos frescos 20 ºC. Todo debido al desplazamiento de la calurosa masa de aire que hoy nos acompaña, por otra de origen polar. De temperaturas propias de agosto, pasaremos a valores típicos de finales de octubre.

Pico del calor

Hoy tendremos la jornada con las temperaturas más calurosas de este extraordinario episodio de calor fuera de fecha. En el extremo norte vivirán un nuevo ascenso notable, extendiendo los avisos de AEMET por altas temperaturas a esta zona. Se alcanza el nivel naranja en Vizcaya por máximas de hasta 37º, en nivel amarillo por valores de 35º se encuentra Ourense, Castilla y León, interior de Asturias, de Cantabria, y la Comunidad de Madrid. Se mantienen en Castilla-La Mancha por máximas de hasta 38ºC, y por máximas que podrían superar los 39 ºC en Extremadura y el interior de Andalucía. La calima junto con el calor de 34 ºC siguen activando los avisos en Canarias. Seguirán sin grandes cambios en el Mediterráneo y en el norte de Galicia. Con máximas que en A Coruña no pasarán de los 24 ºC.

Estabilidad

Se irán despejando las nubes de tipo bajo y las nieblas del extremo norte. Serán más duraderas las retenidas por el fuerte viento de levante en Cádiz, Málaga y Ceuta. Lo mismo hará el viento alisio en Canarias dejando cielos nubosos en el norte de La Palma y de Tenerife. En el resto tendremos cielos soleados y solo durante la tarde podrán formarse algunas tormentas débiles en las sierras de Badajoz y el norte de Andalucía.

Desplome térmico

A partir de mañana el calor disminuirá, con un primer descenso leve, que nos seguirá dejando ambiente caluroso. El sábado llega una primera bajada importante, muy acusada en Galicia y Asturias. Que además ya sí será palpable en el resto, salvo en el este. El domingo el calor se marchará del centro y se atenuará en el sur. El lunes, ya en las últimas horas del verano, una nueva bajada nos dejará ambiente fresco y en el caso del norte frío.

