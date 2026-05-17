Del falso aviso del banco al hijo en apuros: cinco estafas modernas en las que es fácil caer sin darte cuenta

Las estafas digitales son cada vez más sofisticadas y juegan con algo muy humano: el miedo, la urgencia o la confianza. Un mensaje del banco, una llamada médica o un supuesto hijo que necesita ayuda pueden convertirse en la puerta de entrada a fraudes que dejan a las víctimas sin ahorros. Estos son cinco engaños recientes que muestran cómo operan los ciberdelincuentes y por qué cualquiera puede caer.

La estafa del falso médico

Una de las víctimas llegó a perder 5.000 euros tras confiar en un hombre que se hacía pasar por médico. El estafador hacía pensar a sus víctimas que sus hijos habían tenido un accidente y les convencía para que le entregaran grandes cantidades de dinero para una operación de urgencia.

El falso médico conocía datos de los supuestos pacientes e incluso llegaba a hacerse pasar por ellos, generando un clima de confianza y de urgencia que es el campo de cultivo perfecto para estafar.

La estafa del hijo en apuros

Carmen perdió prácticamente toda su pensión después de recibir un mensaje de alguien que fingía ser su hijo. El supuesto familiar le escribió desde otro número de teléfono alegando que tenía una emergencia y necesitaba dinero de forma inmediata.

La clave del engaño está en crear sensación de urgencia para que la víctima actúe sin pensar. Los delincuentes suelen pedir transferencias rápidas o pagos inmediatos, aprovechándose del miedo y la preocupación de padres y madres.

La estafa del amor

María acabó perdiendo 36.000 euros en una estafa del amor que, además, deterioró la relación con su hija. Todo comenzó con una relación virtual en la que el estafador fue ganándose poco a poco su confianza emocional.

Cuando el vínculo ya era fuerte, empezaron las peticiones de dinero con excusas relacionadas con viajes, problemas económicos o situaciones personales graves. Este tipo de fraude suele prolongarse durante meses y juega con la soledad de algunas personas.

La estafa del falso aviso del banco

José Antonio recibió un SMS que parecía proceder de su banco y en el que se advertía de un supuesto intento de acceso a su cuenta. Alarmado por el mensaje, siguió las instrucciones que aparecían en el texto y acabó facilitando datos personales.

Los delincuentes utilizan mensajes cada vez más creíbles, con logotipos, enlaces y textos muy similares a los oficiales. El objetivo es que la víctima entregue claves o códigos de verificación pensando que está protegiendo su dinero.

La estafa del WhatsApp

Cristina fue víctima de una cadena de mensajes fraudulentos en WhatsApp que terminó afectando también a personas de su entorno. Los ciberdelincuentes lograron hacerse pasar por ella y pedir dinero a sus contactos.

Este método aprovecha la confianza entre familiares y amigos. Al recibir una petición desde el perfil de alguien conocido, muchas personas bajan la guardia y realizan transferencias o pagos sin comprobar antes si realmente están hablando con esa persona. ¡No te pierdas su caso en el vídeo de arriba!

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