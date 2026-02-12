José Antonio, víctima de la estafa del falso aviso del banco: "Recibí un mensaje de que estaban intentando acceder a mi cuenta"

Cada vez son más las personas que caen en la estafa del falso banco. José Antonio es una de las víctimas, que ha perdido 5.000 euros por culpa de este engaño.

Todo comienza con un mensaje que le llega a su teléfono que le alerta de que alguien está intentando transferirse miles de euros de su cuenta. Al final del mensaje indican que, si no es él el que trata de hacer dicha operación, debe llamar al número del banco indicado, que en realidad es falso.

Al llamar, comienza a hablar con alguien que dice ser del soporte de ciberseguridad de su banco y se gana la confianza de José Antonio. Este le asegura que, si quiere poner su dinero a salvo, debe transferirse todo a un fondo seguro, que en realidad es la cuenta de los estafadores.

Por suerte, el banco de José Antonio no permitía transferirse todo el dinero, por lo que les pasó lo máximo permitido, 5.000 euros. Al poco tiempo, llamó a su banco y le confirmaron que había sido estafado.

Como José Antonio, muchas personas confían en el mensaje que aparentemente les manda su propio banco. ¡Ten cuidado! ¡Dale al play para enterarte de todo!