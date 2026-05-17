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“¿Tienes 13 o 48 años?”: el estilo de este talent conquista a los coaches en La Voz Kids

Eduardo ha llegado a La Voz Kids para conquistar a los coaches no solo con su voz, sino también con su estilo único.

Eduardo Sánchez en La Voz Kids

“¿Tienes 13 o 48 años?”: el estilo de este talent conquista a los coaches en La Voz Kids

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Borja Tamayo
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Los ‘Tangos caleteros’ de Eduardo Sánchez, apodado “El campanero” le valieron para llevarse el pleno durante su audición. Ahora bien, los coaches no solo quedaron prendidos de su voz, sino que también se llevaron las manos a la cabeza al ver el estilo tan particular de este joven talent.

Edurne ha pulsado para no perderse la actuación y, al hacerlo, se ha encontrado con “una planta” que no esperaba en el concursante. “¡Es un viejoven!”, ha señalado Antonio Orozco antes de matizar: “Es un poca vergüenza, eso es lo que es”. Eduardo, no podía contener la sonrisa ante las palabras de los cantantes. En especial cuando Fonsi le ha hecho la pregunta definitiva: "¿Tienes 13 o 48 años?".

Todos querían llevárselo a su equipo. Edurne peleaba por tener a alguien como él, alejado al resto de los talents que la acompañan hasta el momento en esta edición. Fonsi, consciente de que es el que menos conoce su género, no ha perdido la oportunidad de tratar de llevarse esa “elegancia” que lo rodea.

Sin embargo, ha sido Antonio Orozco el que ha podido ficharlo. Así, este “viejoven” llega a La Voz Kids y, al igual que lo ha hecho en su primera actuación, promete dar mucho de qué hablar las próximas semanas.

Dale play al vídeo de arriba y disfruta, al igual que lo han hecho los coaches, del estilazo de Eduardo.

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