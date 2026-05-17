Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

ELECCIONES ANDALUCÍA

Elecciones Andalucía en directo: sigue la última hora de la jornada electoral al minuto

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el recuento de votos y se conocerán los primeros resultados de unas elecciones decisivas para el panorama político andaluz.

Una urna de votaci&oacute;n

Una urna de votación Europa Press

Publicidad

Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

Andalucía celebra hoy sus elecciones autonómicas en una jornada clave para el futuro político de la comunidad. Desde las 09:00 horas quedan abiertos los colegios electorales en las ocho provincias andaluzas, para que más de 6,8 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, y elegir a los 109 diputados que formarán el próximo Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, y el principal objetivo de los partidos será alcanzar una representación suficiente para gobernar la Junta de Andalucía durante los próximos cuatro años.

Los candidatos

El actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, vuelve a ser el candidato del Partido Popular tras lograr en 2022 una histórica mayoría absoluta. El PP parte como favorito según la media de los sondeos, que le otorgan alrededor del 43% de los votos.

El PSOE-A concurre con María Jesús Montero como candidata. La exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno, ha centrado su campaña en la defensa de la sanidad pública y los servicios públicos, intentando recuperar terreno para los socialistas en Andalucía.

Por su parte, Vox presenta como candidato a Manuel Gavira, actual portavoz del partido en el Parlamento andaluz, con la intención de consolidar el crecimiento de la formación y aumentar su representación parlamentaria.

En el espacio de la izquierda alternativa concurren dos candidaturas.Antonio Maíllo lidera Por Andalucía, coalición que reúne a fuerzas como Izquierda Unida, Sumar y Podemos, mientras que José Ignacio García Sánchez encabeza Adelante Andalucía, formación andalucista de izquierdas.

Esto dicen las encuestas

Las encuestas publicadas durante la campaña sitúan al PP como primera fuerza política, seguido del PSOE-A. Vox aparece como tercera opción con una subida respecto a 2022, mientras que Por Andalucía y Adelante Andalucía lucharían por mantener representación en la Cámara autonómica.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el recuento de votos y se conocerán los primeros resultados de unas elecciones decisivas para el panorama político andaluz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal: "Solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles"

Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Elecciones Andalucía en directo: Estos son los diputados que se eligen en el Parlamento de Andalucía

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se elegirán 109 diputados, distribuidos por provincias de la siguiente forma: Almería cuenta con 12 escaños; Cádiz con 15; Córdoba con 12; Granada con 13; Huelva con 11; Jaén con 11; Málaga con 17 y Sevilla con 18 diputados.

Elecciones Andalucía en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de las Elecciones de Andalucía.

Publicidad

España

Una urna de votación

Elecciones Andalucía en directo: sigue la última hora de la jornada electoral al minuto

Principales Candidatos Elecciones Andalucía 2026

Este será el ganador de las Elecciones de Andalucía 2026 según la inteligencia artificial

Colegios electorales en Sevilla para votar en las elecciones andaluzas 2022

Elecciones Andalucía 2026: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

Los trucos de la Policía para compartir tu DNI sin peligro
Elecciones Andalucía

Elecciones Andalucía 2026: Si no me olvidado el DNI ¿cómo me identifico en la mesa electoral?

Una persona deposita su voto en la urna de una mesa electoral
Elecciones Andalucía

Cómo puedo saber dónde tengo que votar en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo

Mesa electoral, imagen de archivo
Elecciones Andalucía

Guía de la jornada de elecciones Andalucía 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Este domingo 17 de mayo alrededor de seis millones de andaluces están llamados a las urnas, aunque también podrán elegir a sus representantes políticos por correo hasta el 7 de mayo.

El rey Juan Carlos I, acompañado por su amigo Pedro Campos y la infanta Elena
Casa Real

Juan Carlos I vuelve a Galicia para participar en las regatas de Sanxenxo

El rey emérito está inscrito como tripulante del 'Bribón' para las regatas de 6 Metros en Sanxenxo.

Un miembro de una mesa electoral

Elecciones Andalucía 2026: ¿Qué puedo alegar para no ir a una mesa electoral? ¿qué justificaciones se permiten?

Candidatos a la presidencia de la Junta

Así están viviendo los candidatos su jornada de reflexión

Elecciones Andalucía 2026

Elecciones Andalucía 2026: qué es la jornada de reflexión y por qué no se pueden publicar encuestas

Publicidad