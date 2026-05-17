Elecciones Andalucía en directo: sigue la última hora de la jornada electoral al minuto

Andalucía celebra hoy sus elecciones autonómicas en una jornada clave para el futuro político de la comunidad. Desde las 09:00 horas quedan abiertos los colegios electorales en las ocho provincias andaluzas, para que más de 6,8 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, y elegir a los 109 diputados que formarán el próximo Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, y el principal objetivo de los partidos será alcanzar una representación suficiente para gobernar la Junta de Andalucía durante los próximos cuatro años.

Los candidatos

El actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, vuelve a ser el candidato del Partido Popular tras lograr en 2022 una histórica mayoría absoluta. El PP parte como favorito según la media de los sondeos, que le otorgan alrededor del 43% de los votos.

El PSOE-A concurre con María Jesús Montero como candidata. La exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno, ha centrado su campaña en la defensa de la sanidad pública y los servicios públicos, intentando recuperar terreno para los socialistas en Andalucía.

Por su parte, Vox presenta como candidato a Manuel Gavira, actual portavoz del partido en el Parlamento andaluz, con la intención de consolidar el crecimiento de la formación y aumentar su representación parlamentaria.

En el espacio de la izquierda alternativa concurren dos candidaturas.Antonio Maíllo lidera Por Andalucía, coalición que reúne a fuerzas como Izquierda Unida, Sumar y Podemos, mientras que José Ignacio García Sánchez encabeza Adelante Andalucía, formación andalucista de izquierdas.

Esto dicen las encuestas

Las encuestas publicadas durante la campaña sitúan al PP como primera fuerza política, seguido del PSOE-A. Vox aparece como tercera opción con una subida respecto a 2022, mientras que Por Andalucía y Adelante Andalucía lucharían por mantener representación en la Cámara autonómica.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el recuento de votos y se conocerán los primeros resultados de unas elecciones decisivas para el panorama político andaluz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.