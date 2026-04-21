Carmen pierde su pensión por la estafa del falso hijo en apuros: "Me pidió dinero para una urgencia y me preocupé"

Muchos delincuentes utilizan la urgencia y la preocupación de los padres para estafarles. A través de un mensaje, se hacen pasar por su hijo, fingiendo estar en apuros y pidiendo dinero para solucionar un problema.

Carmen recibió un mensaje de un número desconocido que decía ser su hijo, que necesitaba pagar unas facturas urgentemente. Este le pedía 3.500 euros, pero ella tan solo tenía 2.400, cantidad que acababa de cobrar de la paga doble de la pensión.

En ningún momento sospechó que aquel no era su hijo y pagó su pensión íntegra. "Utilizaba expresiones que normalmente usa mi hijo, que además vive en el extranjero y me fie", afirma.

Como Carmen, cientos de personas caen en la estafa del hijo en apuros, que se aprovecha de la preocupación de las familias. ¡No te pierdas su modus operandi en el vídeo de arriba!