Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estafa

Carmen pierde su pensión por la estafa del falso hijo en apuros: "Me pidió dinero para una urgencia y me preocupé"

Cuando recibió un mensaje de un número que decía ser su hijo, no dudó en mandarle el dinero que le pedía, pensando que estaba en una situación crítica. Lo que no sabía Carmen es que estaba perdiendo toda su pensión en una estafa.

Estafa

Publicidad

Muchos delincuentes utilizan la urgencia y la preocupación de los padres para estafarles. A través de un mensaje, se hacen pasar por su hijo, fingiendo estar en apuros y pidiendo dinero para solucionar un problema.

Carmen recibió un mensaje de un número desconocido que decía ser su hijo, que necesitaba pagar unas facturas urgentemente. Este le pedía 3.500 euros, pero ella tan solo tenía 2.400, cantidad que acababa de cobrar de la paga doble de la pensión.

En ningún momento sospechó que aquel no era su hijo y pagó su pensión íntegra. "Utilizaba expresiones que normalmente usa mi hijo, que además vive en el extranjero y me fie", afirma.

Como Carmen, cientos de personas caen en la estafa del hijo en apuros, que se aprovecha de la preocupación de las familias. ¡No te pierdas su modus operandi en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ortega Cano

Ortega Cano disfruta de la Feria de Abril: "Estoy fenomenal físicamente, hago mucho deporte"

Hijos Quini

Así vivieron los hijos de Quini su secuestro: "El día que le liberaron fue el que más miedo pasó"

Estafa

Carmen pierde su pensión por la estafa del falso hijo en apuros: "Me pidió dinero para una urgencia y me preocupé"

Gana 3.000 euros investigando desde casa en Una fiesta de muerte
Un formato totalmente innovador

¿Cómo puedes conseguir desde casa el premio de 3.000 euros de Una fiesta de muerte?

María José
Denuncia

María José perdió a su hijo en la marquesina del autobús: el conductor iba borracho, drogado y a 135 kilómetros por hora

Falso Pablo
Engaño amoroso

La red de víctimas seducidas por el 'falso Pablo': "Fingió que había sufrido abusos sexuales, como yo, para llevarme a su terreno"

Varias mujeres cayeron en las redes de Elena, una mujer que utilizaba fotos de un actor libanés para engañar y enamorar a sus víctimas bajo el nombre de Pablo. Hoy, hablamos con varias de ellas.

Lavadora
Guerra vecinal

Amparo, en guerra con sus vecinos por poner la lavadora: "La pongo a las 12 de la noche para ahorrar y se quejan"

Para intentar ahorrar en la factura de la luz, Amparo tiene la costumbre de poner la lavadora a las 12 de la noche. Un hábito por el que ya son varios los vecinos que se han quejado.

Gana 3.000 euros investigando desde casa en Una fiesta de muerte

Gana 3.000 euros investigando desde casa en Una fiesta de muerte

Morante de la Puebla

Morante de la Puebla, "tranquilo" tras salir de la UCI: "Su máxima preocupación era que el asta hubiese tocado el intestino"

Imagen de padres de Daniel

Los padres de un menor asesinado por otro de 15 años exigen cambios en la Ley del Menor: "La vida de mi hijo no vale cinco años"

Publicidad