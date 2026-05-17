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La reacción de Fonsi al escuchar su propia canción en La Voz Kids: “Me puse nervioso”

El pequeño, de 10 años, eligió interpretar ‘Roma’ delante del coach puertorriqueño y consiguió conquistarle desde el primer instante.

La reacción de Fonsi al escuchar su propia canción en La Voz Kids “Me puse nervioso”

La reacción de Fonsi al escuchar su propia canción en La Voz Kids: “Me puse nervioso”

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Celia Gil
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Enzo se subió al escenario de La Voz Kids con las ideas claras: quería cantar una canción de Luis Fonsi. El talent se atrevió con ‘Roma’, el tema junto a Laura Pausini, y sorprendió con una interpretación llena de dulzura.

La reacción no se hizo esperar. Fonsi, emocionado al escuchar su propia canción, no dudó en pulsar el botón, mientras Antonio Orozco también quiso apostar por el talent: “Voy a intentarlo”, decía, consciente de sus pocas posibilidades.

Tras la actuación, el coach puertorriqueño no ocultó su emoción: “Me puse nervioso, no es fácil cantar esta canción frente al intérprete”, confesó.

Además, quiso reconocer el talento de Enzo: “Supiste defender la canción a la perfección. Lo que has hecho ha sido muy especial”. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

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