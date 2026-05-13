Lorena Vázquez desvela el motivo por el que Paula Echevarría ha borrado una foto con Bustamante de sus redes sociales

Paula Echevarría y David Bustamente fueron una de las parejas más conocidas del panorama mediático. El amor y el cariño superó su separación, que llegaba hace ocho años y, aunque cada uno ha rehecho su vida, ambos se muestran cómplices y unidos por su hija Daniella.

Ambos se han dejado ver juntos durante la graduación de Bachillerato de su hija, un evento que volvía a unirles y que hacía evidente su buena sintonía. Tanto es así que, tras el evento, subieron varias fotos juntos como recuerdo de la graduación.

A las pocas horas, Paula Echevarría borraba una de las fotos con Bustamante, un movimiento que no pasaba desapercibido para los fans. "A Paula le parece absurdo que se haya hecho una noticia de esto", advierte Lorena Vázquez.

Nuestra colaboradora ha desvelado que tras el borrado de la fotografía hay un motivo claro: una de las madres del colegio salía de fondo y pidió que la quitara de sus redes. "Le ha pedido que por favor la borrase", afirma la periodista.

Lorena Vázquez deja claro que entre Paula y Bustamante no hay ningún problema y así lo podemos ver en el resto de fotografías. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!