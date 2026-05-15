Paco pierde 10.000 euros en una relación que resultó ser una mentira: "Yo estaba ciego, era su cajero automático"

Paco conoció a Yolanda por redes sociales, sin esperar que se convertiría en el mayor desengaño de su vida. Era mujer mucho más joven que él que poco a poco se fue ganando su confianza y también su bolsillo. "Me enamoré hasta las trancas", confiesa.

Según Paco las peticiones de dinero comenzaron de forma discreta: ayudas para la casa, el coche o pequeños gastos personales. "Todo era con la condición de que era dinero prestado", afirma. Con el tiempo, las solicitudes aumentaron hasta incluir viajes, hoteles y artículos de lujo. Paco asegura haber realizado cerca de 80 transferencias, alcanzando una cifra próxima a los 10.000 euros.

Al principio, Paco pensó que Yolanda tenía problemas económicos, pero pronto descubrió que no era así. Las sospechas aparecieron tras descubrir un mensaje en el que Yolanda presumía ante su pareja de haber conseguido dinero de "un viejo".

Convencido de haber sido víctima de un engaño sentimental, Paco presentó una denuncia y desde entonces, no ha vuelto a saber nada de ella, pero tampoco de su dinero. "Me ha bloqueado de todo", señala.

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