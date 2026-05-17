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“Tiene que pelearse todo el rato conmigo”: más emoción la próxima semana en La Voz Kids
El sábado no te pierdas una nueva tanda de talentos dispuestos a conquistar a los coaches en una fase cada vez más exigente y emocionante.
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Con los equipos tomando forma, Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena tendrán que afinar aún más sus decisiones en una noche donde cada actuación puede marcar la diferencia.
El nivel sigue subiendo y las sorpresas estarán más presentes que nunca en la tercera gala de Audiciones.
Plenos, bloqueos y momentos inesperados volverán a protagonizar una gala en la que la emoción y la música irán de la mano. Una nueva oportunidad para descubrir voces únicas en el escenario de La Voz Kids. ¡No te lo puedes perder! El próximo sábado en Antena 3.
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