Aitor cumple su promesa a Edurne y conquista con ‘Amanecer’ en La Voz Kids

Aitor ya había pasado hace un año por La Voz Kids, pero no consiguió superar las Audiciones a ciegas. Fan de Edurne desde pequeño, le prometió que volvería… y este año ha regresado dispuesto a cumplir su sueño.

El joven se subió al escenario para interpretar ‘Amanecer’, la canción de la propia Edurne, provocando una reacción inmediata: “No puede ser”, decía la coach al reconocer el tema. No tardó en girarse para darle una oportunidad, y Antonio Orozco también pulsó el botón.

Edurne no tardó en reconocerle, cerrando un momento cargado de emoción. Aunque tenía más opciones, Aitor lo tenía claro desde el principio: su objetivo era formar parte del equipo de Edurne… y lo consiguió.

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