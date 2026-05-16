Ana Obregón recrea sus fotos más comprometidas con Miki Molina: "Nos estábamos despidiendo en el coche"

Las relaciones de Ana Obregón han dado mucho que hablar. Desde su noviazgo con Miguel Bosé hasta su romance con el modelo Darek Miroslaw, ha habido muchos hombres con los que Ana guarda recuerdos únicos y anécdotas que ya forman parte del imaginario colectivo.

Uno de los romances que más se le recuerda es el que mantuvo con el actor Miki Molina. Y no precisamente por la relación en sí misma, sino por un momento incómodo: la publicación de unas fotos en las que se les acusó de estar manteniendo relaciones sexuales.

La actriz ha querido aclarar en nuestro programa lo que ocurrió. "Estábamos saliendo y me estaba despidiendo de él en el coche", afirma.

Ana Obregón ha elegido tirar de humor para recrear aquellas fotografías con nuestro colaborador Nacho Gay. "Lo bueno del tiempo es que te ríes de cosas que te hicieron muchísimo daño en su momento", asegura la actriz. ¡No te pierdas la recreación en directo en el vídeo de arriba!

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