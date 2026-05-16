Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Ana Obregón recrea sus fotos más comprometidas con Miki Molina: "Nos estábamos despidiendo en el coche"

Ana Obregón explica cómo vivió la publicación de sus fotos más comprometedoras con el actor Miki Molina. ¿Qué estaban haciendo? ¡Lo recrea con nuestro colaborador Nacho Gay!

Ana Obregón

Publicidad

Las relaciones de Ana Obregón han dado mucho que hablar. Desde su noviazgo con Miguel Bosé hasta su romance con el modelo Darek Miroslaw, ha habido muchos hombres con los que Ana guarda recuerdos únicos y anécdotas que ya forman parte del imaginario colectivo.

Uno de los romances que más se le recuerda es el que mantuvo con el actor Miki Molina. Y no precisamente por la relación en sí misma, sino por un momento incómodo: la publicación de unas fotos en las que se les acusó de estar manteniendo relaciones sexuales.

La actriz ha querido aclarar en nuestro programa lo que ocurrió. "Estábamos saliendo y me estaba despidiendo de él en el coche", afirma.

Ana Obregón ha elegido tirar de humor para recrear aquellas fotografías con nuestro colaborador Nacho Gay. "Lo bueno del tiempo es que te ríes de cosas que te hicieron muchísimo daño en su momento", asegura la actriz. ¡No te pierdas la recreación en directo en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ana Obregón

Ana Obregón recrea sus fotos más comprometidas con Miki Molina: "Nos estábamos despidiendo en el coche"

Tu cara me suena, quinta gala

Así hemos vivido la quinta gala de Tu cara me suena: La noche más loca corona a Cristina Castaño

¡J Kbello se convertirá en Lady Gaga! Descubre todos los retos de la sexta gala de Tu cara me suena

¡J Kbello se convertirá en Lady Gaga! Descubre todos los retos de la sexta gala de Tu cara me suena

Cristina Castaño consigue su primer triunfo de la edición en una gala muy reñida
Crónica

Cristina Castaño consigue su primer triunfo de la edición en una gala muy reñida

María Parrado recupera el liderato de la clasificación general tras la quinta gala de Tu cara me suena
Gala 5 | Clasificación

María Parrado recupera el liderato de la clasificación general tras la quinta gala de Tu cara me suena

Cristina Castaño gana la quinta gala de Tu cara me suena como Rigoberta Bandini
Gala 5 | Ganadora

Cristina Castaño gana la quinta gala de Tu cara me suena como Rigoberta Bandini

Gracias al voto del público, la actriz se ha llevado su primera victoria de la edición con un tema que ha dejado al plató sin palabras.

Pelos de punta: Mayo recrea ‘Señora’ de Falete en Tu cara me suena
Gala 5 | Actuación

Pelos de punta: Mayo recrea ‘Señora’ de Falete en Tu cara me suena

El cantante ha debutado en el programa con uno de los temas más sentidos del cantante sevillano de flamenco.

El espíritu de Nathy Peluso posee a Paula Koops

‘Erotika’ y fanática: el espíritu de Nathy Peluso posee a Paula Koops en Tu cara me suena

Sole Giménez interpreta ‘Maria’ de Blondie en Tu cara me suena

Sole Giménez se mete en la piel de Blondie y hace vibrar con ‘Maria’

Martín Savi revoluciona el plató como Marc Anthony con Gente de Zona

¡Y se formó ‘La gozadera’! Martín Savi revoluciona el plató como Marc Anthony con Gente de Zona

Publicidad