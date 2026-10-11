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Diez toneladas de hachís, un cabecilla en busca y captura y 35 detenidos: todo sobre la presunta banda del marido de Verónica Hidalgo

Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo, está en prisión preventiva por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal. Tras levantarse el secreto de sumario del caso, te contamos todo lo que se sabe sobre la presunta banda a la que pertenecía, dedicada al tráfico de drogas.

Juan Andrés González

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Verónica Hidalgo atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Hace seis meses, su marido, Juan Andrés González, ingresaba en prisión provisional, acusado de pertenecer a una organización criminal y de blanqueo de capitales. Unos delitos de los que cada vez se conocen más detalles.

Verónica Hidalgo

La detención de Juan Andrés y su presunta implicación

Juan Andrés fue detenido el 24 de marzo, tras el registro de la casa en la que vivía con Verónica Hidalgo. Durante el registro, encontraron 11.000 euros en metálico, al menos 10 relojes de lujo y más de un kilo de hachís en el congelador.

Además, se encontraron nóminas fraudulentas a nombre del líder de la presunta banda criminal. A través de una de sus empresas, Juan Andrés pagaba nóminas fraudulentas al cabecilla de la organización, Juan Carlos T.V., alias El Moreno. Además, Juan Andrés también figuraba en otra empresa que tenía en nómina al supuesto cabecilla.

Verónica Hidalgo

Se levanta el secreto de sumario: nuevos detalles

Esta misma semana se levantaba el secreto de sumario, que revelaba que había habido 35 detenciones y que se habían incautado 10.8 toneladas de hachís. La policía localizó más de una veintena de fardos de hachís en un piso utilizado para almacenar droga, situado a 750 metros de la sede de una de las empresas de Juan Andrés González.

"Según la UDYCO, la organización estaba copando el mercado de venta de hachís en España y el resto de Europa", afirmó en nuestro programa Jorge García Badía.

Verónica Hidalgo

Así operaba la banda

Y ahora Sonsoles ha tenido acceso a las imágenes que muestran cómo los investigados realizan presuntamente portes de droga entre Madrid y Valencia en coches alquilados. La investigación localiza otros pisos utilizados para guardar los alijos, con casi 11 toneladas de hachís y varias bolsas de marihuana repartidas entre Sanchinarro y Fuente el Saz.

Juan Andrés era como conocido como El Flako y se dedicaba a blanquear presuntamente a través de sus empresas el dinero que conseguían a través del tráfico. Sin embargo, quien aún continúa en busca y captura es El Moreno, el supuesto cabecilla del grupo.

Se desconoce el papel que pudo o no jugar Verónica Hidalgo en estas operaciones. Ella sostiene que no sabía nada de la droga que había en su congelador y confía en la inocencia de su marido. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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