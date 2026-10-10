La derrota más divertida de Moisés: convierte un fallo en un guiño inesperado a Supremme de Luxe

Cuando la derrota ya parecía inevitable para Moisés en AlaZ este pasado jueves, una improvisación llenó de risas el plató de Pasapalabra. El concursante riojano protagonizó uno de los momentos más divertidos de la tarde al improvisar una respuesta haciendo un guiño directo a Supremme de Luxe, presente en el plató como invitada.

En ese momento, David se había plantado con 22 aciertos. Moisés, pese a tener 21, no podía aspirar al empate porque ya tenía un fallo. Ya a solas con Roberto Leal, intentó una remontada que sabía imposible.

Tras sacar una respuesta correcta con la que no contaba, el presentador le preguntó al riojano por el nombre artístico del bailarín que en 2018 se convirtió en el primero en alcanzar los 100 títulos en competiciones oficiales de break dance". Sin demasiadas opciones de encontrar la solución acertada, Moisés prefirió aprovechar la ocasión para arrancar una sonrisa.

Fue entonces cuando respondió “Deluxie”, una ocurrencia inspirada claramente en el apellido artístico de Supremme de Luxe. La respuesta poco tenía que ver con la solución correcta, Roxrite, pero sí consiguió su verdadero objetivo: convertir a la drag queen en protagonista inesperada de la prueba. ¡Revívelo en el vídeo!