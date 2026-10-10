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MEJORES MOMENTOS | 10 de octubre

Jocan pone de los nervios a Jorge Fernández al ganar más de 22.000 euros en el primer panel: “Es difícil empezar mejor”

Jocan ha entrado por la puerta grande en La ruleta de la suerte noche. En su primer panel ya ha superado los 22.000€, dejando sin palabras al mismísimo Jorge Fernández.

La ruleta de la suerte noche

Jocan pone de los nervios a Jorge Fernández al ganar más de 22.000 euros en el primer panel: “Es difícil empezar mejor”

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Borja Tamayo
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Dicen que la práctica hace al maestro; sin embargo, Jocan ha llegado a La ruleta de la suerte noche para demostrar que esto no siempre es así. Sus primeras tiradas han sido una absoluta locura, cayendo en el gajo de 100.000€, en el especial del programa y sumando hasta 22.200€.

Giro tras giro, Jocan seguía acumulando dinero al marcador. Jorge Fernández no ha dejado de admirar su manera de lanzar; no obstante, en lo que a resolver el panel se refiere, las cosas son bien diferentes. El concursante no veía la respuesta y tenía que volver a tirar, lo cual ha puesto absolutamente de los nervios al presentador.

“Yo estoy como… ¡Uf!”, ha exclamado Jorge justo antes de que Jocan se propusiera a resolver el panel. El concursante ha dado con la respuesta correcta y la euforia se ha apoderado inmediatamente del plató, con el presentador yendo a abrazarlo para dejarle claro que “es difícil empezar mejor”.

¡Dale play al vídeo de arriba para volver a ver este panel tan emocionante!

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