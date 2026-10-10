El sorprendente cambio de look de Carlos Alcaraz y su motivo: se apunta al bigote y presume de melena

Carlos Alcaraz ha vuelto a acaparar todas las miradas, aunque esta vez no solo por su talento con la raqueta. El tenista murciano ha sorprendido este sábado con una imagen muy diferente a la habitual.

Carlos ha aparecido en el Masters 1.000 de Shanghái con su ya asentado pelo largo y un llamativo bigote que no ha pasado desapercibido. Un cambio de imagen que ha despertado la curiosidad de sus seguidores y que tiene una explicación muy concreta: una apuesta con su equipo tras conquistar el torneo de Tokio.

Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Shanghái | Reuters

Acostumbrado a experimentar con su apariencia, Alcaraz ha añadido un nuevo capítulo a su particular historial de transformaciones y, por supuesto, ha generado multitud de reacciones en redes.

En esta ocasión, ha mantenido la melena que luce desde hace meses, recogida con una diadema, pero se ha afeitado la barba para dejar únicamente el bigote, que le da un aspecto completamente retro.

Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Shanghái | Reuters

La nueva imagen se ha podido ver durante su estreno en el torneo celebrado en China, donde Alcaraz ha debutado con una victoria ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Una jornada redonda para el deportista, que atraviesa un buen momento después de proclamarse campeón en Tokio y que ha demostrado que también sabe llamar la atención fuera de la pista.

En cuanto a la apuesta del bigote, que también ha lucido su equipo, se debe a la promesa que hizo tras su victoria en Tokio. Un título especialmente emotivo después de varios meses apartado de la competición por una lesión de muñeca.

Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Shanghái | Reuters

No es la primera vez que Carlos Alcaraz sorprende con una transformación estética. El tenista se ha mostrado abierto a probar distintos estilos a lo largo de su carrera, desde el pelo rapado hasta las trenzas o el rubio platino, una de sus apuestas más comentadas.

El deportista ha demostrado en más de una ocasión que no tiene miedo a experimentar con su imagen y que disfruta cambiando de estilo, una faceta que conecta con su personalidad espontánea y desenfadada.