Excasero de Maricarmen, fallecida tras su desahucio: "No sé si ella es la representación del drama de la vivienda en España"

La muerte de Maricarmen, a los 87 años, se conocía ayer en Madrid. La mujer falleció en el hospital Gregorio Marañón apenas dos semanas después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas.

Su desahucio se ha convertido en uno de los símbolos de la creciente tensión provocada por la crisis de la vivienda y ha desencadenado numerosas protestas. Una situación que, con el paso del tiempo, ha adquirido una dimensión política y social cada vez mayor, hasta desembocar en un adelanto electoral y en la convocatoria de una huelga general.

El caso de Maricarmen y su posterior fallecimiento se han convertido en un símbolo de la crisis de vivienda que, según algunas personas, se ha utilizado con intereses políticos. Ignacio Lázaro, el antiguo casero de Maricarmen que vendió la propiedad a Urbagestión, es uno de los que cree que se están aprovechando de la imagen de Maricarmen.

"No sé si Maricarmen es precisamente la representación de todo el drama que hay con la vivienda en España en este momento", afirma Lázaro, "se está confrontando a inquilinos y caseros y no me parece ético que se esté usando su figura para esta situación".

Ignacio Lázaro, además, no relaciona directamente el desahucio de Maricarmen con su fallecimiento. "Cualquier situación adversa ataca la salud, ya sea más joven o más mayor", señala. ¿Pudo el desahucio afectar a la salud de Maricarmen?