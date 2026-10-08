Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRISIS DE VIVIENDA

Excasero de Maricarmen, fallecida tras su desahucio: "No sé si ella es la representación del drama de la vivienda en España"

Maricarmen fallecía ayer, apenas dos semanas después de su desahucio. Una muerte que ha sido especialmente significativa en plena crisis política y de vivienda y que para algunos, como el antiguo casero de Maricarmen, se ha utilizado con un interés político.

Ignacio Lázaro

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La muerte de Maricarmen, a los 87 años, se conocía ayer en Madrid. La mujer falleció en el hospital Gregorio Marañón apenas dos semanas después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas.

Vecinos Maricarmen

Su desahucio se ha convertido en uno de los símbolos de la creciente tensión provocada por la crisis de la vivienda y ha desencadenado numerosas protestas. Una situación que, con el paso del tiempo, ha adquirido una dimensión política y social cada vez mayor, hasta desembocar en un adelanto electoral y en la convocatoria de una huelga general.

El caso de Maricarmen y su posterior fallecimiento se han convertido en un símbolo de la crisis de vivienda que, según algunas personas, se ha utilizado con intereses políticos. Ignacio Lázaro, el antiguo casero de Maricarmen que vendió la propiedad a Urbagestión, es uno de los que cree que se están aprovechando de la imagen de Maricarmen.

"No sé si Maricarmen es precisamente la representación de todo el drama que hay con la vivienda en España en este momento", afirma Lázaro, "se está confrontando a inquilinos y caseros y no me parece ético que se esté usando su figura para esta situación".

Ignacio Lázaro, además, no relaciona directamente el desahucio de Maricarmen con su fallecimiento. "Cualquier situación adversa ataca la salud, ya sea más joven o más mayor", señala. ¿Pudo el desahucio afectar a la salud de Maricarmen?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ignacio Lázaro

Excasero de Maricarmen, fallecida tras su desahucio: "No sé si ella es la representación del drama de la vivienda en España"

García-Castellón, sobre una posible imputación del PSOE en precampaña: "Puede ocurrir"

García-Castellón, sobre una posible imputación del PSOE en precampaña: "Puede ocurrir"

Vecinos Maricarmen

Vecino de Maricarmen, indignado tras su fallecimiento: "El desahucio fue salvaje, contábamos con volver a verla"

sol maricarmen
PROTESTAS EN SOL

Miren Beriain, acampada en Sol: "Maricarmen no ha muerto, la han matado"

“¿Qué os pasa?”: Jorge Fernández, sin palabras ante la mala suerte de los concursantes
Mejores momentos | 8 de octubre

“¿Qué os pasa?”: Jorge Fernández, sin palabras ante la mala suerte de los concursantes

“Menos mal que os tengo”: Crys consigue más de 1.000 euros con la ayuda del público
Mejores momentos | 8 de octubre

“Menos mal que os tengo”: Crys consigue más de 1.000 euros con la ayuda del público

Crys ha logrado llevarse más de 1.000€ en un solo panel. Ahora bien, quizás, sin el apoyo del público esto no habría sido posible.

Marina Castaño
ENTREVISTA

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marina Castaño, la viuda de Camilo José Cela

Camilo José Cela y Marina Castaño se enamoraron en 1985. Ambos estuvieron juntos hasta la muerte del escritor, que la nombró como legítima heredera de su legado, una decisión que generó una gran disputa con su hijo.

Crys se declara fan de Brian y sale a bailar con él: “Me ha hecho mucha ilusión”

Crys se declara fan de Brian y sale a bailar con él: “Me ha hecho mucha ilusión”

Garamendi huelga

Antonio Garamendi, sobre la huelga y Maricarmen: "No podemos manipular esta situación para gestionar un planteamiento político"

“Queda riquísimo”: Tortas de azúcar y canela de la abuela Lola

“Queda riquísimo”: Tortas de azúcar y canela de la abuela Lola

Publicidad