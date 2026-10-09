Propietaria perjudicada por el 'decreto Maricarmen': "Hace 18 meses que no me pagan y no puedo recuperar mi casa"

Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, fallecía el miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, dos meses después de su desahucio. Su muerte ha servido de aliento para las protestas contra la crisis de la vivienda, que han desembocado en un adelanto electoral.

Además de la convocatoria de elecciones generales anticipadas, horas después de la muerte de Maricarmen entraba en vigor el llamado 'decreto Maricarmen'. Este decreto ha paralizado ya varios desahucios, pero también hay propietarios que dicen sentirse perjudicados.

Mariflor, por ejemplo, es propietaria de un piso del que estaban a punto de desahuciar a los inquilinos el pasado 8 de octubre. Estos estaban avisados desde hace dos años de que no se les iba a renovar el contrato porque tenían problemas con sus vecinos, pero nunca se marcharon.

"Llevan 18 meses sin abonar nada", afirma Mariflor, "además se lo toman a risa, me están tomando el pelo". Mariflor debe hacer frente a los gastos del piso y además se ha paralizado el desahucio gracias al 'decreto Maricarmen'. ¿Logrará recuperar su piso Mariflor?