Comete un error a falta de dos letras y pierde más de 6.000 euros: “¡No sé la de arriba!”

Mientras Jocan y Karla seguían acumulando dinero en sus respectivos marcadores, Sara temía quedarse atrás. Cuando Laura Moure ha dado la pista “el músico con su guitarra” y la concursante se ponía a girar la ruleta, todo parecía que podía cambiar. Tristemente, no ha sido así.

Sara había logrado acumular hasta 6.400€; no obstante, le era imposible averiguar una de las palabras del panel. Tanto estaba pendiente de las dos letras que le faltaban que cometía el error de pedir una consonante que ya se había dicho. Comodín en mano, corregía este fallo para volver a lanzar.

Ahora bien, de poco le ha servido. No ha encontrado las letras correctas y el turno ha ido directamente a Karla que, en dos tiradas, ha sumado 500€ para llevárselos a su bolsillo. ¡Lo sentimos por Sara! Estuvo muy cerca de remontar; sin embargo, en directo, bien se sabe que los nervios son malos aliados.

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