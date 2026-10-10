Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le hace una importante petición a Marta

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Hugo Brossard le pedirá explicaciones a Gabriel después de que Tasio le haya revelado su implicación en la explosión de la sala de calderas. El director de la fábrica le asegurará que todo fue un accidente y negará haber participado en el sabotaje, aunque reconocerá que ayudó a su padre a hacerse con la empresa.

Después, el francés se reunirá con Damián para comunicarle su decisión. ¿Readmitirá finalmente a los De la Reina?

Paula le contará a Tasio que no ha contado nada sobre su relación a las compañeras, mientras que él le confesará que ha cometido un error al hablar con Hugo Brossard y relacionar a su padre con el sabotaje de Gabriel.

Por otro lado, Mabel empezará a sospechar que Paula es la chica que Salva está conociendo tras encontrar uno de sus pendientes en la cantina. Mientras, seguirá limando asperezas con Josema, quien se ofrecerá a seguir ayudándole con su trabajo del curso.

Y Bianca le pedirá que no renuncie a exponer sus fotografías en la exposición y le pedirá a Marta que le ayude a convencerla. ¡Sería un error que abandonase su sueño por lo que ha pasado con ella! ¿Qué pasará?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.