Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le hace una importante petición a Marta

Bianca acude a ver a la De la Reina para hablar sobre Fina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le hace una importante petición a Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le hace una importante petición a Marta

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Hugo Brossard le pedirá explicaciones a Gabriel después de que Tasio le haya revelado su implicación en la explosión de la sala de calderas. El director de la fábrica le asegurará que todo fue un accidente y negará haber participado en el sabotaje, aunque reconocerá que ayudó a su padre a hacerse con la empresa.

Después, el francés se reunirá con Damián para comunicarle su decisión. ¿Readmitirá finalmente a los De la Reina?

Paula le contará a Tasio que no ha contado nada sobre su relación a las compañeras, mientras que él le confesará que ha cometido un error al hablar con Hugo Brossard y relacionar a su padre con el sabotaje de Gabriel.

Por otro lado, Mabel empezará a sospechar que Paula es la chica que Salva está conociendo tras encontrar uno de sus pendientes en la cantina. Mientras, seguirá limando asperezas con Josema, quien se ofrecerá a seguir ayudándole con su trabajo del curso.

Y Bianca le pedirá que no renuncie a exponer sus fotografías en la exposición y le pedirá a Marta que le ayude a convencerla. ¡Sería un error que abandonase su sueño por lo que ha pasado con ella! ¿Qué pasará?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le hace una importante petición a Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca le hace una importante petición a Marta

Entre tierras: Megan Montaner es María

Descubre un adelanto de la segunda temporada de Entre tierras: "Necesitas superar el pasado"

Mina Akdin, actriz de El secreto

La sorpresa a Mina Akdin en el rodaje de El secreto: la joven actriz celebra su 14 cumpleaños entre tartas y aplausos

¿Begoña o Valentina? Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para hacer frente a su decisión más difícil en Sueños de libertad
¡Descúbrelo!

¿Begoña o Valentina? Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para hacer frente a su decisión más difícil en Sueños de libertad

“¿Ahora sí me quieres?”: Alya se enfrenta a Sadakat cuando le impide salir de la mansión
En tierra lejana

La historia que esconde la mansión Albora de En tierra lejana: un edificio de Mardin famoso en las series turcas

Capítulo 666 de Sueños de libertad; 9 de octubre: Fina intenta reconciliarse con Marta, pero ahora es ella la que necesita tiempo
Resumen

Capítulo 666 de Sueños de libertad; 9 de octubre: Fina intenta reconciliarse con Marta, pero ahora es ella la que necesita tiempo

La fotógrafa le ha pedido disculpas a la De la Reina tras darse cuenta del engaño de Bianca.

El plan de Beatriz para separar a Begoña de Gabriel y conseguir que vuelva con Andrés, ¿lo logrará?
Capítulo 666

El plan de Beatriz para separar a Begoña de Gabriel y conseguir que vuelva con Andrés, ¿lo logrará?

La niñera no va a parar hasta conseguir su objetivo.

Fina se disculpa con Marta tras confesarle toda la verdad: “Tenías razón, Bianca me ha manipulado”

Fina se disculpa con Marta tras confesarle toda la verdad: “Tenías razón. Bianca me ha manipulado”

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él

Hugo Brossard se enfrenta a Tasio: “¿Y si fuiste el responsable de que mi padre se alterase y sufriese un infarto?”

Tasio, tras sentirse acorralado, le confiesa a Hugo Brossard que Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Publicidad