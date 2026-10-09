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El marido de Jorge Cadaval le pide la mano por tercera vez en su 66 cumpleaños: "Me dejó descolocado"

Durante la celebración de su 66 cumpleaños, el marido de Jorge Cadaval sorprendió al humorista pidiéndole la mano por tercera vez, veinte años después de su primera boda.

Jorge Cadaval

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Sara Sanz Navarro
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Jorge Cadaval está de celebración. Durante la fiesta de su 66 cumpleaños, su marido Ken Appledorn le sorprendió con una petición de lo más inesperada.

Veinte años después de darse el "sí quiero", Ken le pedía matrimonio de nuevo. "Es la tercera vez que nos casamos, será el 13 de octubre del año que viene", afirma Jorge.

La pedida de mano le pilló por sorpresa y Jorge no pudo evitar contener las lágrimas. "Yo iba a una cena romántica, no tenía ni idea de lo que se me venía encima", confiesa, "me dejó descolocado y me entró una llorera...".

La noticia sorprendió enormemente a los invitados y al propio Jorge, que nos cuenta ilusionado cómo afronta su tercera boda. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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