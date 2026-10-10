Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRÓNICA | 10 de octubre

Más de 84.000 euros en premios en otra emocionante gala de La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche nos ha regalado una velada para enmarcar, en la que Jocan se ha alzado como el claro vencedor con más de 60.000€ en su bolsillo.

La ruleta de la suerte noche

Más de 84.000 euros en premios en otra emocionante gala de La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La ruleta de la suerte noche arrancaba con el temprano triunfo de Jocan, que sumaba nada menos que 22.200€ en su primer panel. Jorge Fernández lo tenía claro: “Es difícil empezar mejor”, viendo cómo un concursante se llevaba en el acto lo que otros logran acumular después de todo un programa.

La ruleta de la suerte noche

Jocan pone de los nervios a Jorge Fernández al ganar más de 22.000 euros en el primer panel: “Es difícil empezar mejor”

Sin embargo, Karla no pensaba ponérselo tan fácil y, poco a poco, iba acumulando dinero en el marcador para así tratar de ganarse su puesto en la Gran Final. Resolviendo paneles, cayendo en las casillas correctas y con la actitud de quien se siente ganadora, la concursante se ponía en un competido segundo lugar.

De hecho, durante buena parte del programa Jocan veía cómo la suerte no le sonreía. Los aciertos se le escapaban y, con ellos, la oportunidad de seguir marcando distancia con el resto de los concursantes.

Ahora bien, quien efectivamente no estaba teniendo su mejor noche era Sara, que fallaba un panel de más de 6.000€ a causa de dos letras. Un error muy caro que Karla aprovechaba para seguir peleando por su lugar en la última prueba.

No obstante, poco después Jocan recuperaba ese espíritu ganador que había demostrado tener al principio del programa, cuando volvía a ganar un panel de casi 20.000€. Aunque esto no era más que la antesala de lo que estaba por venir instantes más tarde.

El Panel con Bote era la última oportunidad para Karla de equipararse a su contrincante o, en su defecto, la de Sara para remontar parcialmente el marcador. Pero ha sido Jocan el que, cayendo incluso dos veces en la casilla dorada, completaba la respuesta para llevarse un total de 60.025€.

Jorge Fernández y Jocan en La ruleta de la suerte noche

Jocan arrasa en La ruleta de la suerte noche con el Bote: Más de 60.000 euros y juega la Gran Final

Así, pasaba a la última prueba y lo hacía con el gajo de 100.000€ en su poder. Muy lejos de los 24.500€ acumulados por Karla y los 2.200€ con los que se ham marchado Sara del programa.

A pesar de tener la posibilidad de llevarse el premio de seis cifras a casa, a Jocan le ha sido imposible vencer en la Gran Final; algo que no le ha impedido celebrar todo el dinero que sí se va con él. Indudablemente, otra noche de pura emoción con premios absoltuamente disparados.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Jorge Fernández y Jocan en La ruleta de la suerte noche

Jocan arrasa en La ruleta de la suerte noche con el Bote: Más de 60.000 euros y juega la Gran Final

Jocan en La ruleta de la suerte noche

¡Casi 20.000 euros más! Jocan lo vuelve a hacer y multiplica su marcador

Sara en La ruleta de la suerte noche

Comete un error a falta de dos letras y pierde más de 6.000 euros: “¡No sé la de arriba!”

Karla en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 10 de octubre

Karla se lleva un panel de 10.000 euros y se queda muy cerca de Jocan para la Gran Final

La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 10 de octubre

Jocan pone de los nervios a Jorge Fernández al ganar más de 22.000 euros en el primer panel: “Es difícil empezar mejor”

Pablo López
Mejores momentos | Audiciones

Bloquean a Pablo López por partida doble y el coach reacciona: “Este récord es histórico, un poco triste pero histórico”

Melendi, Mika y Pablo López giraron sus sillones para convencer al aspirante, pero en plena puja el artista malagueño fue bloqueado de forma simultánea.

El truco de Joseba Arguiñano con las brochetas: el motivo por el que usa dos palos en lugar de uno
Trucos de cocina

El truco de Joseba Arguiñano con las brochetas: el motivo por el que usa dos palos en lugar de uno

El cocinero de Cocina abierta ha revelado por qué atraviesa los ingredientes con dos palillos paralelos en lugar de uno solo.

Lola Índigo en La Voz

Los coaches de La Voz recuerdan el talento de Melani, ganadora de La Voz Kids: “Es superdotada”

Ordenatriz

De la cafetera al tostador: Ordenatriz nos da sus trucos para limpiar fácilmente los utensilios del desayuno

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Publicidad