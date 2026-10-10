Más de 84.000 euros en premios en otra emocionante gala de La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche arrancaba con el temprano triunfo de Jocan, que sumaba nada menos que 22.200€ en su primer panel. Jorge Fernández lo tenía claro: “Es difícil empezar mejor”, viendo cómo un concursante se llevaba en el acto lo que otros logran acumular después de todo un programa.

Sin embargo, Karla no pensaba ponérselo tan fácil y, poco a poco, iba acumulando dinero en el marcador para así tratar de ganarse su puesto en la Gran Final. Resolviendo paneles, cayendo en las casillas correctas y con la actitud de quien se siente ganadora, la concursante se ponía en un competido segundo lugar.

De hecho, durante buena parte del programa Jocan veía cómo la suerte no le sonreía. Los aciertos se le escapaban y, con ellos, la oportunidad de seguir marcando distancia con el resto de los concursantes.

Ahora bien, quien efectivamente no estaba teniendo su mejor noche era Sara, que fallaba un panel de más de 6.000€ a causa de dos letras. Un error muy caro que Karla aprovechaba para seguir peleando por su lugar en la última prueba.

No obstante, poco después Jocan recuperaba ese espíritu ganador que había demostrado tener al principio del programa, cuando volvía a ganar un panel de casi 20.000€. Aunque esto no era más que la antesala de lo que estaba por venir instantes más tarde.

El Panel con Bote era la última oportunidad para Karla de equipararse a su contrincante o, en su defecto, la de Sara para remontar parcialmente el marcador. Pero ha sido Jocan el que, cayendo incluso dos veces en la casilla dorada, completaba la respuesta para llevarse un total de 60.025€.

Así, pasaba a la última prueba y lo hacía con el gajo de 100.000€ en su poder. Muy lejos de los 24.500€ acumulados por Karla y los 2.200€ con los que se ham marchado Sara del programa.

A pesar de tener la posibilidad de llevarse el premio de seis cifras a casa, a Jocan le ha sido imposible vencer en la Gran Final; algo que no le ha impedido celebrar todo el dinero que sí se va con él. Indudablemente, otra noche de pura emoción con premios absoltuamente disparados.