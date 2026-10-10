El truco de Joseba Arguiñano con las brochetas: el motivo por el que usa dos palos en lugar de uno

Preparar brochetas a la plancha es un clásico de la cocina rápida y saludable, pero a menudo se presenta un problema muy habitual en los hogares: al intentar formarlas y cocinarlas, los ingredientes pueden resbalarse o girar de forma independiente, dejando partes sin cocinar de forma uniforme.

Para solucionar este inconveniente, Joseba Arguiñano ha mostrado en Cocina abierta la clave profesional que aplica para asegurar un marcado perfecto en la sartén, y no ha dudado en ponerlo en práctica en su receta de brochetas de pato y setas con higos y avellanas.

El secreto del chef radica en montar cada brocheta con dos palillos de madera colocados en paralelo. Al ensartar la carne, el pescado o los vegetales con una doble fijación, el bloque de alimento queda completamente estabilizado y compacto.

Con este método, al voltear la pieza sobre la plancha con las pinzas, la estructura responde en bloque. De este modo, se evita que los trozos más blandos o delicados rueden sin control, garantizando un dorado uniforme, una cocción homogénea y un dorado óptimo por ambos lados.