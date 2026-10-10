Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Los coaches de La Voz recuerdan el talento de Melani, ganadora de La Voz Kids: “Es superdotada”

Melendi ha recordado que arrasó en la cuarta edición de La Voz Kids con la talent como abanderada.

Lola Índigo en La Voz

Los coaches recuerdan a Melani, ganadora de La Voz Kids: “Es superdotada”

Publicidad

Las Audiciones a ciegas también han dejado tiempo para los recuerdos. Durante la gala, los coaches han hablado sobre Melani, ganadora de la cuarta edición de La Voz Kids, una artista que dejó huella en el programa desde su paso por el escenario.

“Yo gané una edición de calle con Melani”, ha recordado Melendi, que vivió de cerca aquella edición del talent show. Sus palabras han dado pie a Lola Índigo para poner en valor la trayectoria de la joven artista y todo lo que ha conseguido desde entonces.

“Es una de las artistas más grandes de este país”, ha afirmado la coach, que también ha recordado que Melani ha ganado Tu cara me suena. Lola ha destacado además su enorme facilidad tanto para cantar como para bailar y la ha definido como “superdotada”. ¡Qué recuerdo tan especial!

Melendi

El desternillante consejo de Melendi a Rachel: “Prueba a componer en el baño”

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Lola Índigo en La Voz

Los coaches de La Voz recuerdan el talento de Melani, ganadora de La Voz Kids: “Es superdotada”

Ordenatriz

De la cafetera al tostador: Ordenatriz nos da sus trucos para limpiar fácilmente los utensilios del desayuno

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Lola Índigo en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

¿Lola Índigo o Pablo López? Un talent invierte los papeles y somete a un divertido ‘casting’ a los coaches de La Voz

Ana en La ruleta de la suerte
ASÍ LO CUENTA

“Hasta que no aprenda a ahorrar, no me pide matrimonio”: la curiosa motivación de Ana para ir a La ruleta

Lola Índigo
A las 22.00 horas

Él solo con su guitarra provoca las lágrimas de Lola Índigo: el próximo viernes, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz

Lola Índigo no podrá contener la emoción al escuchar a un aspirante que se presenta a La Voz acompañado únicamente de su guitarra.

Melendi en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“¡No sabía que venías!”: Melendi se reencuentra en La Voz con el profesor de música de sus hijos

El coach se ha llevado una sorpresa brutal al verse con una persona muy conocida en su casa.

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

El fallo más divertido de Moisés en AlaZ: convierte en protagonista a Supremme de Luxe

La derrota más divertida de Moisés: convierte un fallo en un guiño inesperado a Supremme de Luxe

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

Publicidad