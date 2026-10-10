Los coaches de La Voz recuerdan el talento de Melani, ganadora de La Voz Kids: “Es superdotada”

Las Audiciones a ciegas también han dejado tiempo para los recuerdos. Durante la gala, los coaches han hablado sobre Melani, ganadora de la cuarta edición de La Voz Kids, una artista que dejó huella en el programa desde su paso por el escenario.

“Yo gané una edición de calle con Melani”, ha recordado Melendi, que vivió de cerca aquella edición del talent show. Sus palabras han dado pie a Lola Índigo para poner en valor la trayectoria de la joven artista y todo lo que ha conseguido desde entonces.

“Es una de las artistas más grandes de este país”, ha afirmado la coach, que también ha recordado que Melani ha ganado Tu cara me suena. Lola ha destacado además su enorme facilidad tanto para cantar como para bailar y la ha definido como “superdotada”. ¡Qué recuerdo tan especial!