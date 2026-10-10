Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LIMPIEZA

De la cafetera al tostador: Ordenatriz nos da sus trucos para limpiar fácilmente los utensilios del desayuno

Limpiar algunos utensilios de cocina como la cafetera puede parecer una auténtica hazaña. Por eso, Ordenatriz nos da algunos trucos para perderle el miedo.

Ordenatriz

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ordenatriz nos ha compartido sus trucos para mantener limpios los utensilios que utilizamos a diario durante el desayuno. Aunque limpiar la tostadora o la cafetera puede parecer costoso, no lo es con estos sencillos consejos.

Para dejar la tostadora impecable, Ordenatriz recomienda usar una piedra blanca, una bayeta y agua. Además, resalta que es importante limpiarla siempre en seco.

También enseña cómo cuidar la cafetera italiana y explica cuándo es necesario cambiar la goma y cómo limpiar correctamente el filtro. Para el hervidor de agua, apuesta por el vinagre y el ácido cítrico para eliminar la cal acumulada.

El exprimidor de zumo también pasa por las manos de Ordenatriz, que comparte un sencillo truco para facilitar su limpieza. Según cuenta, una opción es dejarlo al sol una vez limpio para que se desincruste la suciedad o, por otro lado, frotarlo con crema de agua oxigenada de peluquería.

Con estos consejos, Ordenatriz demuestra que mantener la cocina limpia puede ser más sencillo de lo que parece. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Lola Índigo en La Voz

Los coaches de La Voz recuerdan el talento de Melani, ganadora de La Voz Kids: “Es superdotada”

Ordenatriz

De la cafetera al tostador: Ordenatriz nos da sus trucos para limpiar fácilmente los utensilios del desayuno

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Lola Índigo en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

¿Lola Índigo o Pablo López? Un talent invierte los papeles y somete a un divertido ‘casting’ a los coaches de La Voz

Ana en La ruleta de la suerte
ASÍ LO CUENTA

“Hasta que no aprenda a ahorrar, no me pide matrimonio”: la curiosa motivación de Ana para ir a La ruleta

Lola Índigo
A las 22.00 horas

Él solo con su guitarra provoca las lágrimas de Lola Índigo: el próximo viernes, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz

Lola Índigo no podrá contener la emoción al escuchar a un aspirante que se presenta a La Voz acompañado únicamente de su guitarra.

Melendi en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“¡No sabía que venías!”: Melendi se reencuentra en La Voz con el profesor de música de sus hijos

El coach se ha llevado una sorpresa brutal al verse con una persona muy conocida en su casa.

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

El fallo más divertido de Moisés en AlaZ: convierte en protagonista a Supremme de Luxe

La derrota más divertida de Moisés: convierte un fallo en un guiño inesperado a Supremme de Luxe

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

Publicidad