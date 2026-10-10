De la cafetera al tostador: Ordenatriz nos da sus trucos para limpiar fácilmente los utensilios del desayuno

Ordenatriz nos ha compartido sus trucos para mantener limpios los utensilios que utilizamos a diario durante el desayuno. Aunque limpiar la tostadora o la cafetera puede parecer costoso, no lo es con estos sencillos consejos.

Para dejar la tostadora impecable, Ordenatriz recomienda usar una piedra blanca, una bayeta y agua. Además, resalta que es importante limpiarla siempre en seco.

También enseña cómo cuidar la cafetera italiana y explica cuándo es necesario cambiar la goma y cómo limpiar correctamente el filtro. Para el hervidor de agua, apuesta por el vinagre y el ácido cítrico para eliminar la cal acumulada.

El exprimidor de zumo también pasa por las manos de Ordenatriz, que comparte un sencillo truco para facilitar su limpieza. Según cuenta, una opción es dejarlo al sol una vez limpio para que se desincruste la suciedad o, por otro lado, frotarlo con crema de agua oxigenada de peluquería.

Con estos consejos, Ordenatriz demuestra que mantener la cocina limpia puede ser más sencillo de lo que parece. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!