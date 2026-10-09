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Un agente del ICE dispara a un hombre que iba con su hijo de 5 años y provoca manifestaciones en Nueva York bajo el lema 'ICE OUT'

Los agentes iban a detener al hombre, un inmigrante en situación irregular con antecedentes penales.

Personas participan en una manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Tiroteo en Nueva York provoca manifestaciones | EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Un hombre de origen dominica ha sido disparado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ha sido trasladado al NewYork-Presbyterian Allen Hospital, en el barrio neoyorquino de Inwood, al resultar herido de bala. Junto a él viajaba su hijo de cinco años.

El tiroteo tuvo lugar la tarde de este jueves en Marble Hill, una zona residencial del Bronx limítrofe con Manhattan, alrededor de las 16:00 hora local, durante una operación dirigida para detener a un inmigrante en situación irregular con antecedentes penales, entre ellos agresión, robo y posesión de drogas y armas.

Según el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, los agentes rodearon el vehículo del hombre, en el que iba un niño de 5 años en el asiento trasero, y dispararon varias veces antes de que el adulto resultara herido. El menor no ha sufrido lesiones físicas.

La Policía de Nueva York (NYPD) ha informado que cuando llegaron al lugar del incidente, el herido se encontraba consciente y recibía atención médica . La institución policial precisó que sus agentes no participaron en el tiroteo ni estaban presentes cuando ocurrió.

Protestas contra el ICE

Horas manifestantes se concentraron frente al hospital donde estaba ingresado el hombre para denunciar la actuación del ICE y exigir responsabilidades. Primero lo hicieron cerca del lugar del tiroteo, donde increparon a los agentes, y después marcharon hasta el centro médico, donde algunos participantes bloquearon una intersección y portaban pancartas con el lema 'ICE OUT'.

Según EFE el vehículo en el que estaba el hombre cuando recibió el disparo quedó con un agujero de bala en el parabrisas y daños en una ventanilla, permanecía en la calzada horas después de los hechos.

El alcalde Zohran Mamdani calificó lo ocurrido de "inaceptable e increíblemente grave" y aseguró que ha llamado al presidente Donald Trump para exigirle que ponga fin a las operaciones del ICE en la ciudad: "Esta ciudad quiere al ICE fuera. Fuera de nuestros barrios, fuera de nuestros hospitales, fuera de nuestras calles, fuera de cerca de nuestros niños".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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