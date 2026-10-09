Las palabras de Penélope Cruz sobre Maricarmen y la situación de la vivienda: "No te puedes quedar callado"

Durante la presentación en Londres de 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la actriz española Penélope Cruz, que forma parte del elenco del filme, ha querido pronunciarse sobre la situación de la vivienda en España.

"No te puedes quedar callado. Tenemos exactamente el mismo derecho y la misma obligación de participar en este debate y de denunciar algo que no se puede permitir: que alguien se quede en la calle en esas condiciones", ha afirmado la actriz, en referencia a las movilizaciones y protestas que se han extendido por todo el país para reclamar soluciones al problema de la vivienda y, concretamente, al caso de Maricarmen Abascal, fallecida recientemente y convertida en uno de los símbolos de estas reivindicaciones. Su desahucio, el pasado 23 de septiembre, desencadenó las movilizaciones.

Tras su fallecimiento, el pasado miércoles, se han sucedido numerosos homenajes en distintos puntos del país. Uno de los más destacados ha tenido lugar en el portal de su vivienda, donde se ha levantado un altar en su memoria.

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