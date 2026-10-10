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En tierra lejana

La historia que esconde la mansión Albora de En tierra lejana: un edificio de Mardin famoso en las series turcas

La mansión Albora, escenario principal de En tierra lejana, es en realidad un edificio histórico situado en la ciudad de Mardin.

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Julián López
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La arquitectura auténtica de la región de Mardin se ha convertido en un personaje más de En tierra lejana. Entre sus localizaciones más destacadas se encuentra la mansión Albora, una antigua edificación construida en el corazón de Midyat que funciona como punto neurálgico para el desarrollo de la trama y las reuniones de la familia Albora.

Este imponente edificio existe en la vida real. De hecho, ha sido protagonista de numerosas producciones turcas. Se trata del caravasar histórico Gelüşke, una antigua posada construida a principios del siglo XX con un modelo tradicional de la época otomana, siendo restaurada y convertida en restaurante en los últimos años.

Este espacio patrimonial, que cuenta con patio central, zoco y estancias tradicionales de piedra, es utilizado intensamente por el equipo de producción para recrear la atmósfera de la ficción. Sin embargo, su presencia en la pequeña pantalla se remonta a décadas atrás, habiéndose transformado en uno de los lugares más solicitados para las grandes producciones audiovisuales en Turquía.

De Hercai a Sila: las ficciones turcas grabadas en el mismo escenario

El patio y los pasillos del caravasar Gelüşke han acogido a lo largo de los años a algunos de los títulos más reconocidos del panorama internacional. Porque, además de En tierra lejana, esta posada ha sido escenario de otras series de renombre como Hercai y Sila, entre otras.

En el cine también ha tenido su lugar, saliendo la posada Gelüşke en las dos entregas de las populares comedias Hükümet Kadini.

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