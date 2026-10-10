George Clooney rompe su silencio sobre la "devastadora" muerte de Presley Gerber: "Lo peor que puede pasarle a una familia"

La familia de Cindy Crawford y Rande Gerber siguen sumidos en un momento muy duro tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica por una posible sobredosis.

Presley Gerber, Kaia Gerber, Cindy Carwford y Rande Gerber | Cordon Press

Aparte de seres queridos como su hermana, la actriz Kaia Gerber, numerosas estrellas de Hollywood están aún muy impactados por la noticia, como es el caso de su "tío" George Clooney, que apoyó a Presley durante sus peores momentos, y su mujer Amal.

El actor y su mujer están muy unidos a la familia Gerber-Crawford desde hace años y eran frecuentes las veces que cenaban juntos. Además, Rande y George cofundaron la marca de tequila Casamigos.

Ahora, Clooney ha hablado por primera vez de forma pública sobre la muerte del joven. "Sinceramente, es una de las cosas más devastadoras que le han pasado a nuestra familia", declaró a Entertainment Tonight. "Su familia está, como podéis imaginar, pasando por algo terrible. Es lo peor que puede pasarle a una familia", añadió.

Tanto George como Amal fueron fotografiados llegando a la casa de Kaia Gerber, la hija de Cindy, en Los Ángeles el pasado 22 de septiembre, siendo un gran apoyo para la familia en estos instantes tan difíciles.