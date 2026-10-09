'El Pilar' cálido y soleado nos va hacer olvidar el episodio de tormentas

Llegamos al ‘largo fin de semana del Pilar’ tras una semana que comenzó con lluvias torrenciales en el Mediterráneo, y que terminará con el anticiclón regresando para quedarse. Va a interrumpir la entrada de viento del norte, que nos hoy nos ha dejado un amanecer aún más frío que el de ayer, y además nos va a devolver los cielos despejados.

Adiós tormentas

Por fin, en Cataluña se libran de la posibilidad de fuertes tormentas. Aún podrán darse en Ceuta y Melilla. Durante la mañana podrían tener algún chubasco en el norte de Mallorca y Menorca. Será un viernes de nubes y claros en las Comunidades del Cantábrico, incluso podrán caer algunas gotas en el norte de Vizcaya de y de Guipúzcoa. En Canarias, la cercanía de una bosa de aire frío, aún provocará lluvias en el archipiélago. En el resto del país, que es la gran mayoría, el sol será el protagonista de la jornada. Además, el fuerte viento del norte que ayer nos acompañaba, hoy irá perdiendo fuerza con el paso de las horas.

Frío amanecer

El frío de nuevo ha sido la comidilla en la puerta del trabajo y de los colegios. Las temperaturas de primera hora incluso han dejado heladas en municipios del centro como Rascafría en la Comunidad de Madrid y por supuesto en el norte como en Martinet en Lleida. Los amaneceres de los próximos días, aunque no tanto, seguirán siendo fríos. Ambiente de primera hora que contrastará con las temperaturas de las próximas tardes.

[[h2:‘Pilar’ cálido y soleado]]

Largo fin de semana con valores máximos, las temperaturas de primera hora de la tarde, subiendo día a día. Tardes cálidas, gracias al tiempo anticiclónico. Que va a desembocar en un 12 de octubre en el que se van a rozar los 30º en Zaragoza y se seguirán superando en el sur. Serán noticia los 26º previstos en capitales como Madrid, Toledo y Ourense. También los 22º de Burgos, Bilbao y Oviedo. Ambiente cálido, y además soleado. Las nubes solo rondarán los cielos del Cantábrico, del área del Estrecho y de Canarias.

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