Desde dentro
Nos colamos en los Celebrity Pets Awards: Chenoa, Mercedes Milá o Brasero se vuelcan con las mascotas
La segunda edición de los Celebrity Pets Awards en Madrid ha estado presentada por Roberto Brasero y Mercedes Milá. Allí, hemos podido hablar con famosos como Mónica Cruz o Jaime Cantizano, que rinden homenaje a sus compañeros de vida.
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La gala Celebrity Pets Awards celebra su segunda edición en Madrid. Esta rinde homenaje a las mascotas y a todos los compañeros peludos que nos acompañan en el camino.
Roberto Brasero y Mercedes Milá fueron los encargados de presentar y guiar la gala. Una noche de lo más especial donde Chenoa fue una de las celebrities premiadas.
"Quería dedicárselo a los voluntarios, a la gente que trabaja en refugios, que están al pie del cañón todos los días", afirma la cantante. Como ella, otros famosos también acudieron a la gala para homenajear a los animales.
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Mónica Cruz o Jaime Cantizano son otros de los rostros a los que hemos podido ver en los Celebrity Pets Awards. "Todo lo que sea tema perro, siempre estoy ahí", afirma Mónica Cruz. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!
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