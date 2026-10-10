MEJORES MOMENTOS | 10 de octubre
Jocan arrasa en La ruleta de la suerte noche con el Bote: Más de 60.000 euros y juega la Gran Final
Jocan no es de los que se conforman y, a pesar de tener más de 40.000€ acumulados, ha ido a por todas y se ha conseguido llevar el Bote.
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La ruleta de la suerte noche tiene gajos con premios realmente elevados y Jocan parece haber caído en todos ellos a lo largo de la velada. Y es que, con tan solo dos paneles resueltos (además de dos pruebas de velocidad), el concursante había logrado acumular casi 45.000€. Una absoluta locura que todavía podía crecer más, teniendo en cuenta que quedaba el Panel con Bote.
Karla era la primera en jugar, aspirando todavía a participar en la Gran Final a pesar de la diferencia de dinero con su compañero. Con 1.200€ acumulados, la concursante cometía un error y Jocan aprovechaba la oportunidad para usar su Me lo quedo y robarle el marcador.
Siguiendo la tónica habitual de su fortuna, Jocan ha logrado caer hasta dos veces en la casilla del Bote. La primera, sin saber cuál era la respuesta y la segunda ganando 15.800€ extras para dejar claro quién iba a jugar la última prueba del programa.
Sin duda alguna, esta ha sido una noche muy especial para Jocan, quien ya tiene 60.000€ en su bolsillo. ¡Dale play al vídeo y vive de nuevo este Bote de pura emoción!
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