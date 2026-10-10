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MEJORES MOMENTOS | 10 de octubre

Jocan arrasa en La ruleta de la suerte noche con el Bote: Más de 60.000 euros y juega la Gran Final

Jocan no es de los que se conforman y, a pesar de tener más de 40.000€ acumulados, ha ido a por todas y se ha conseguido llevar el Bote.

Jorge Fernández y Jocan en La ruleta de la suerte noche

Jocan arrasa en La ruleta de la suerte noche con el Bote: Más de 60.000 euros y juega la Gran Final

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Borja Tamayo
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La ruleta de la suerte noche tiene gajos con premios realmente elevados y Jocan parece haber caído en todos ellos a lo largo de la velada. Y es que, con tan solo dos paneles resueltos (además de dos pruebas de velocidad), el concursante había logrado acumular casi 45.000€. Una absoluta locura que todavía podía crecer más, teniendo en cuenta que quedaba el Panel con Bote.

Jocan en La ruleta de la suerte noche

¡Casi 20.000 euros más! Jocan lo vuelve a hacer y multiplica su marcador

Karla era la primera en jugar, aspirando todavía a participar en la Gran Final a pesar de la diferencia de dinero con su compañero. Con 1.200€ acumulados, la concursante cometía un error y Jocan aprovechaba la oportunidad para usar su Me lo quedo y robarle el marcador.

Siguiendo la tónica habitual de su fortuna, Jocan ha logrado caer hasta dos veces en la casilla del Bote. La primera, sin saber cuál era la respuesta y la segunda ganando 15.800€ extras para dejar claro quién iba a jugar la última prueba del programa.

Sin duda alguna, esta ha sido una noche muy especial para Jocan, quien ya tiene 60.000€ en su bolsillo. ¡Dale play al vídeo y vive de nuevo este Bote de pura emoción!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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Programas

Jocan en La ruleta de la suerte noche

¡Casi 20.000 euros más! Jocan lo vuelve a hacer y multiplica su marcador

Sara en La ruleta de la suerte noche

Comete un error a falta de dos letras y pierde más de 6.000 euros: “¡No sé la de arriba!”

Karla en La ruleta de la suerte

Karla se lleva un panel de 10.000 euros y se queda muy cerca de Jocan para la Gran Final

La ruleta de la suerte noche
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