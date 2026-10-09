Rocío Muñoz, tras el archivo de su denuncia contra Omar Montes: "La jueza no recibió ni una sola prueba mía"

Rocío Muñoz pierde una batalla judicial contra Omar Montes. La joven, que acaba de dar a luz al hijo que supuestamente es del cantante, interpuso una denuncia contra él por coacciones que la jueza acaba de archivar.

Según Rocío, Omar y su entorno la presionaron de diferentes formas durante el embarazo, primero para que se planteara abortar y luego para que no pidiera las pruebas de paternidad y guardara silencio públicamente.

La jueza ha considerado que no había indicios suficientes para probar los hechos. Por eso, ha decidido terminar archivando el caso, una decisión que Rocío podría recurrir en los próximos días.

"Se está diciendo que no hay pruebas, pero yo no he presentado ni una sola prueba porque no es una demanda, es una denuncia que yo puse en su día", afirma Rocío Muñoz, que sigue manteniendo su versión de los hechos. ¿Seguirá intentando demostrarla?