Mejores momentos | Audiciones
Bloquean a Pablo López por partida doble y el coach reacciona: “Este récord es histórico, un poco triste pero histórico”
Melendi, Mika y Pablo López giraron sus sillones para convencer al aspirante, pero en plena puja el artista malagueño fue bloqueado de forma simultánea.
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Las Audiciones a ciegas de La Voz han dejado uno de los momentos más surrealistas y comentados de la edición. El talento del concursante Nico sobre el escenario conquistó de inmediato a los coaches, haciendo que Melendi, Mika y Pablo López pulsaran el botón para pelear por su voz en el plató de Antena 3.
Video Nico
Sin embargo, durante la fase de argumentos para convencer al aspirante, saltaron todas las alarmas cuando la silla de Pablo López se daba la vuelta, ¡Melendi lo había superbloqueado!
El malagueño ya no podía optar a quedarse con Nico, siguiendo en la pelea Melendi y Mika. Se vio muy claro: Melendi apretó el botón para bloquear a su compañero, pero resulta que Mika también había optado por ‘quitarse de en medio’ a Pablo.
Ante la confusión, han tenido que mirar el VAR para saber quién había sido más rápido para superbloquear a López. “Me han bloqueado prácticamente a la vez”, destacaba Pablo, un coach que tiene algún que otro récord en La Voz, como ser el único coach que ha ganado en los tres formatos del programa, y no duda en sacar a relucir este nuevo hito.
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“Es un récord histórico, un poco triste, pero histórico”, valora Pablo López. En el vídeo de arriba puedes ver quién de los dos fue más rápido, ¡dale al play y descúbrelo!
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