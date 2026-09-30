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Detalles de la presunta banda criminal del marido de Verónica Hidalgo: "Tenía en nómina como si fuera un empleado al líder"

Salen a la luz nuevos detalles de la detención del marido de Verónica Hidalgo. Tras encontrar pruebas que le incriminan en su casa, todos los ojos están puestos en la modelo: ¿conocía los hechos?

Juan Andrés

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Juan Andrés González, marido de Verónica Hidalgo, fue detenido el pasado 24 de marzo en su domicilio y, pocos días después, ingresó en prisión provisional, donde continúa actualmente. La investigación lo sitúa en una presunta trama de organización criminal y blanqueo de capitales.

Verónica Hidalgo

Y ahora Sonsoles ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes del registro, donde se encontraron 1.390 kilos de hachís en el congelador de la casa, 11.000 euros en metálico y nóminas falsas para el líder de la organización.

Jorge García Badía nos ha dado más detalles de las pruebas que incriminarían a Juan Andrés. Según nos cuenta, el marido de Verónica ejercía un papel muy relevante en el blanqueo de capitales del tráfico de drogas mediante su empresa desde hacía años.

A través de una de sus empresas, Juan Andrés pagaba nóminas fraudulentas al cabecilla de la organización, Juan Carlos T.V., alias El Moreno. Además, Juan Andrés también figuraba en otra empresa que tenía en nómina al supuesto cabecilla.

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