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Verónica Hidalgo defiende la inocencia de su marido: "Creo que son daños colaterales lo que está pagando"

La modelo atraviesa un momento muy complicado tras la entrada en prisión de su marido, Juan Andrés González. Este lleva ya más de cinco meses en prisión preventiva y se espera que continúe hasta que avance la investigación.

Verónica Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Verónica Hidalgo pasa por uno de los momentos más complicados de su vida. Hace más de cinco meses, su marido Juan Andrés González entraba en prisión preventiva, cambiando por completo los planes de futuro de la pareja.

Juan Andrés está acusado de un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales. Presuntamente, su empresa recibía fondos procedentes del tráfico de drogas.

Verónica Hidalgo

Pese a las graves acusaciones, Verónica confía en la inocencia de Juan Andrés. "Ni yo tengo nada que ver, ni sospechaba nada", afirma, "no hubiera luchado para tener una hija con una persona que está haciendo este tipo de delitos".

Verónica Hidalgo ha podido hablar con Juan Andrés desde prisión y, según cuenta, su marido sostiene que todo es "demostrable" y "que se aclarará". "Jamás haría nada que nos pudiera perjudicar ni a mi hija ni a mí", advierte, "errores cometemos todos, pero creo que son daños colaterales lo que está pagando".

La modelo continúa con su rutina, defendiendo la inocencia de su marido y esperando que pronto pueda resolverse todo. ¿Logrará volver a ver pronto a Juan Andrés? ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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