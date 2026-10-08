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Las imágenes de cómo la presunta banda del marido de Verónica Hidalgo distribuía la droga

El levantamiento del secreto de sumario del caso del marido de Verónica Hidalgo ha sacado a la luz nuevos datos. Jorge García Badía nos cuenta todos los detalles.

Verónica Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El marido de Verónica Hidalgo, Juan Andrés González, continúa en prisión preventiva desde hace ya más de cinco meses. Este está acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal.

Verónica Hidalgo

Ayer se levantaba el secreto de sumario del caso. Nuestro compañero Jorge García Badía nos contaba nuevos detalles hasta ahora desconocidos del caso, como que ha habido 13 nuevas detenciones.

Según la UDYCO, se intervinieron 10.8 toneladas de hachís y la organización estaba copando el mercado de venta de hachís en España y el resto de Europa. En el barrio de Las Tablas, la Policía ha localizado más de una veintena de fardos de hachís en un piso utilizado para almacenar droga, situado a 750 metros de la sede de una de las empresas de Juan Andrés González.

Las imágenes a las que ha tenido acceso Y ahora Sonsoles muestran además cómo los investigados realizan presuntamente portes de droga entre Madrid y Valencia en coches alquilados. La investigación localiza otros pisos utilizados para guardar los alijos, con casi 11 toneladas de hachís y varias bolsas de marihuana repartidas entre Sanchinarro y Fuente el Saz.

Según nos cuenta Jorge García Badía, el cabecilla de la banda apodado El Moreno está en busca y captura. Una operación muy delicada en la que todos los ojos están puestos en Verónica Hidalgo y su marido.

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