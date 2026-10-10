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MEJORES MOMENTOS | 10 de octubre

¡Casi 20.000 euros más! Jocan lo vuelve a hacer y multiplica su marcador

Jocan se está convirtiendo en el rey de los marcadores. Porque, a pesar de no ser el que más paneles resuelve, cuando lo hace tiene dinero más que de sobra como para llevarse la ovación de los allí presentes.

Jocan en La ruleta de la suerte noche

¡Casi 20.000 euros más! Jocan lo vuelve a hacer y multiplica su marcador

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Borja Tamayo
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Si contamos el número de paneles resueltos por Jocan, podría decirse que no está teniendo la mejor de las noches. Sin embargo, su marcador bien dice lo contrario, confirmando así la teoría de que a veces menos, es más.

En su primer panel ha ganado 22.200€ y, a excepción de las pruebas de velocidad, no había logrado resolver otro más. Ahora bien, cuando Jocan hace algo, lo hace a lo grande. Una realidad que se ha podido ver cuando acumulaba otros casi 20.000€ en su marcador y se disponía a dar con la frase correcta.

La ruleta de la suerte noche

Jocan pone de los nervios a Jorge Fernández al ganar más de 22.000 euros en el primer panel: “Es difícil empezar mejor”

“Sonríes a alguien y te devuelve la sonrisa”, ha leído Jocan para superar los 40.000€ en total y volver a ser el candidato principal para jugar la Gran Final. Una prueba que, con el gajo de 100.000€ en su poder y la suerte de su lado, podría convertirse en la guinda perfecta de esta velada.

Por el momento, puedes ver de nuevo este momento tan emocionante dando play al vídeo de arriba.

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