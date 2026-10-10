Karla se lleva un panel de 10.000 euros y se queda muy cerca de Jocan para la Gran Final

El debut de Jocan en La ruleta de la suerte noche le ha permitido acumular lo que muy pocos consiguen en toda una gala. Por eso, aspirar a jugar la Gran Final se veía más como una utopía que como algo realizable: una realidad que ha cambiado radicalmente con el esfuerzo de Karla.

La concursante comenzaba un nuevo panel con 7.000€ acumulados en su marcador. Así, con la pista “empieza la diversión” que profetizaba lo que estaba a punto de suceder, Karla se disponía a tirar de la ruleta. Casilla a casilla y acierto a acierto ha logrado ir sumando dinero hasta llegar a nada menos que 10.300€.

Con la tranquilidad que se exige a cualquiera que va a resolver un panel (y que tanto cuesta mantener), Karla ha dado con la respuesta correcta para sumar un total de 17.300€, muy cerca de los 22.200€ de Jocan.

¿Conseguirá robarle el liderazgo? Por el momento, dale play al vídeo para disfrutar otra vez de este emocionante momento.