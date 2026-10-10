MEJORES MOMENTOS | 10 de octubre
Karla se lleva un panel de 10.000 euros y se queda muy cerca de Jocan para la Gran Final
Parecía imposible alcanzar a Jocan tras su primer panel de 22.200€; sin embargo, Karla no pretende rendirse y ya se ha puesto manos a la obra para lograr la remontada.
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El debut de Jocan en La ruleta de la suerte noche le ha permitido acumular lo que muy pocos consiguen en toda una gala. Por eso, aspirar a jugar la Gran Final se veía más como una utopía que como algo realizable: una realidad que ha cambiado radicalmente con el esfuerzo de Karla.
La concursante comenzaba un nuevo panel con 7.000€ acumulados en su marcador. Así, con la pista “empieza la diversión” que profetizaba lo que estaba a punto de suceder, Karla se disponía a tirar de la ruleta. Casilla a casilla y acierto a acierto ha logrado ir sumando dinero hasta llegar a nada menos que 10.300€.
Con la tranquilidad que se exige a cualquiera que va a resolver un panel (y que tanto cuesta mantener), Karla ha dado con la respuesta correcta para sumar un total de 17.300€, muy cerca de los 22.200€ de Jocan.
¿Conseguirá robarle el liderazgo? Por el momento, dale play al vídeo para disfrutar otra vez de este emocionante momento.
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