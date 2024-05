A punto de ser desahuciada con 87 años para poner un piso turístico: "Me da igual irme pero no tengo a dónde"

María tiene 87 años y está a punto de ser desahuciada de la que ha sido su casa de toda la vida en Cádiz. Allí han nacido y se han criado todos sus hijos, pero ahora los dueños quieren poner un apartamento turístico.

La única opción que le queda es comprar la vivienda, pero su economía no se lo permite. Todo comenzó con un fax en el que la propietaria le pedía que dejara la vivienda después de que se le cumpliera el contrato.

Desde entonces, la familia ha intentado negociar pero los dueños solo admiten la compra. Mientras tanto el tiempo pasa y en pocas semanas María será desahuciada y está a punto de perderlo todo. Y es que no solo es un cambio de casa, sino una renuncia a toda una vida.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María, que ha contado que le han dado un mes para irse, pero no tiene dónde vivir. "Me da igual irme pero no tengo a dónde", ha dicho.

Y es que sus hijas tienen casa, pero una de ellas está en alto por lo que no puede subir y la otra es una vivienda pequeña. Aunque, de no encontrar nada, tendrá que irse con ellos.

Sus hijas le están ayudando a buscar un sitio donde vivir, pero no quiere alejarse del barrio. Y es que ella tenía un alquiler de renta antigua, pero su casera se lo cambió sin contárselo, engañándola presuntamente.